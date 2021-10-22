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Benzin fiyatları ne zaman düşecek? ABD Başkanı Joe Biden açıkladı

22.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, tedarik sorunu ve benzin fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini belirten Biden, benzin fiyatlarındaki düşüş beklentisi için tarih de açıkladı. Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz" dedi.

Benzin fiyatları ne zaman düşecek? ABD Başkanı Joe Biden açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.

Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı.

BENZİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ İÇİN 2022'Yİ İŞARET ETTİ

Kendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır Senatodayım." ifadesini kullandı.

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Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. TIR şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım" yanıtını verdi.

Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz" dedi.

Eylül başında 70 dolar olan petrolün varil fiyatı 50 günde yüzde 20'den fazla artarak 85 doları üzerine çıktı.

ÇİN'E TAYVAN MESAJI

Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Joe Biden
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