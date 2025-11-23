FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda önceki 2 yılda kaydedilen düşüş, bu yılın 10 ayında da devam etti.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Ekim 2025 döneminde 621,9 milyar yuan (yaklaşık 87,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 161,9 milyar yuan (22,7 milyar dolar), hizmetler sektörüne 445,8 milyar yuan (62,7 milyar dolar) oldu.

Açıklamada, yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı.

Buna göre, yatırımlar, e-ticaret sektöründe yüzde 173,1, tıbbi donanım ve makine imalatında yüzde 41,7, uzay havacılık donanımları imalatında yüzde 40,6 arttı.

Bakanlık açıklamasında, yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler yer almazken, ülke bazında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların yüzde 48,7, İngiltere'den yüzde 17,1 ve İsviçre'den yüzde 13,2 arttığı belirtildi.

Ülkede, 10 ayda yabancı yatırımla 53 bin 782 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı.

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin, Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yol açtığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e gittiTogg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e gitti
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (23 Kasım 2025 Pazar)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (23 Kasım 2025 Pazar)

Anahtar Kelimeler:
Çin yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.