Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Ekim 2025 döneminde 621,9 milyar yuan (yaklaşık 87,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 161,9 milyar yuan (22,7 milyar dolar), hizmetler sektörüne 445,8 milyar yuan (62,7 milyar dolar) oldu.

Açıklamada, yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı.

Buna göre, yatırımlar, e-ticaret sektöründe yüzde 173,1, tıbbi donanım ve makine imalatında yüzde 41,7, uzay havacılık donanımları imalatında yüzde 40,6 arttı.

Bakanlık açıklamasında, yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler yer almazken, ülke bazında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların yüzde 48,7, İngiltere'den yüzde 17,1 ve İsviçre'den yüzde 13,2 arttığı belirtildi.

Ülkede, 10 ayda yabancı yatırımla 53 bin 782 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı.

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin, Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yol açtığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır