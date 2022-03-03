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Dünya Bankası duyurdu! "Tüm programlar derhal durduruldu"

03.03.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle tüm dünyadan Rusya'ya yaptırım kararları açıklanırken önemli bir gelişme de Dünya Bankası'ndan geldi. Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.

Dünya Bankası duyurdu! "Tüm programlar derhal durduruldu"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tüm dünyadan tepkiler devam ediyor. Açıklanan yaptırımlara ek olarak bir karar da Dünya Bankası'ndan geldi. Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki programlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"TÜM PROGRAMLAR DERHAL DURDURULDU"

Dünya Bankası Grubu'nun 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik yeni kredi veya yatırımları onaylamadığı belirtilen açıklamada, 2020 ortasından bu yana Belarus için de onaylanan yeni bir kredi bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ve Ukrayna halkına yönelik düşmanlıkların ardından Dünya Bankası Grubu, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını derhal durdurmuştur." ifadesi yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna
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