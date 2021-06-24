Dünyanın en mutlu ülkesi yabancı işçi arıyor! İşte Finlandiya'nın işçi arama nedeni

Birleşmiş Milletler 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nun birinci sırasında yer alan Finlandiya, nüfusun yaşlanması nedeniyle çok sayıda yabancı işçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Finlandiya, Japonya'nın ardından nüfusu en çok yaşlanan ikinci ülke konumunda. 2030 yılında ise Finlandiya'da yaşlı bağımlılık oranının yüzde 39.2'den yüzde 47.5'e yükseleceği ön görülüyor.

Ülkedeki yetkililer, işgücü ihtiyacının olağanüstü boyutlarda olması nedeniyle çok sayıda yabancı işçiye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Finlandiya hükümetine göre, ülkedeki açığı kapatmak için yıllık göçmen sayısının iki katına çıkartılması gerekiyor. Bunun da yılda 20-30 bin ek işgücüne denk geldiği belirtiliyor.

Helsinki belediye başkanı Jan Vaavuori, şehrin tanınırlılığını artırmak için uluslararası reklam şirketleriyle kampanya düzenleyeceklerini belirtti. Vaavuori, 4 yıl üstüste en mutlu ülke seçilmenin tanınırlılık getirmediğini ifade ediyor ve ekliyor "Tokyo'da, Paris'te, New York'ta yoldan birini çevirseniz muhtemelen bizden haberi bile yoktur."

VASIFLI İŞÇİ SIKINTISI VAR

Vaavuori, yeni kurulan şirketlere işaret ederek, "Bana, bekar olduğu sürece dünyanın herhangi bir yerinden kişiler için Helsinki'de çalışma imkanı sunabileceklerini söylediler. Ancak eşlerinin hala düzgün bir iş bulma konusunda büyük sorunları var" dedi.

OECD ülkeleri arasında en büyük vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya olan Finli girişimler ise, denizaşırı yetenekleri daha ülkeye çekmek için ortak bir kariyer sitesi oluşturuyor.

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ

Ajans Press’in haberine göre, dünya ülkelerinin mutluluk oranları incelendi. 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülkeyi kapsayan incelemede Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi oldu. İkinci sırada Danimarka yer alırken, Türkiye’de ise mutluluk oranları düşüşe geçti. Türkiye’deki bireylerin 48,2’sinin mutlu olduğunu belirtirken, bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1 olarak kaydedildi.



