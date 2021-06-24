FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Dünyanın en mutlu ülkesi yabancı işçi arıyor! İşte Finlandiya'nın işçi arama nedeni

Dünyanın en mutlu ülkesi yabancı işçi arıyor! İşte Finlandiya'nın işçi arama nedeni

24.06.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nda birinci sırada yer alan Finlandiya, nüfusun yaşlanmasıyla göçmen işçilere ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Dünyanın en mutlu ülkesi yabancı işçi arıyor! İşte Finlandiya'nın işçi arama nedeni

Birleşmiş Milletler 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nun birinci sırasında yer alan Finlandiya, nüfusun yaşlanması nedeniyle çok sayıda yabancı işçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Finlandiya, Japonya'nın ardından nüfusu en çok yaşlanan ikinci ülke konumunda. 2030 yılında ise Finlandiya'da yaşlı bağımlılık oranının yüzde 39.2'den yüzde 47.5'e yükseleceği ön görülüyor.

Ülkedeki yetkililer, işgücü ihtiyacının olağanüstü boyutlarda olması nedeniyle çok sayıda yabancı işçiye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Finlandiya hükümetine göre, ülkedeki açığı kapatmak için yıllık göçmen sayısının iki katına çıkartılması gerekiyor. Bunun da yılda 20-30 bin ek işgücüne denk geldiği belirtiliyor.

İsviçre ilk sırada, Türkiye son sırada!İsviçre ilk sırada, Türkiye son sırada!

Helsinki belediye başkanı Jan Vaavuori, şehrin tanınırlılığını artırmak için uluslararası reklam şirketleriyle kampanya düzenleyeceklerini belirtti. Vaavuori, 4 yıl üstüste en mutlu ülke seçilmenin tanınırlılık getirmediğini ifade ediyor ve ekliyor "Tokyo'da, Paris'te, New York'ta yoldan birini çevirseniz muhtemelen bizden haberi bile yoktur."

VASIFLI İŞÇİ SIKINTISI VAR

Vaavuori, yeni kurulan şirketlere işaret ederek, "Bana, bekar olduğu sürece dünyanın herhangi bir yerinden kişiler için Helsinki'de çalışma imkanı sunabileceklerini söylediler. Ancak eşlerinin hala düzgün bir iş bulma konusunda büyük sorunları var" dedi.

OECD ülkeleri arasında en büyük vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya olan Finli girişimler ise, denizaşırı yetenekleri daha ülkeye çekmek için ortak bir kariyer sitesi oluşturuyor.

2021 dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralamadaki yeri2021 dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralamadaki yeri

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ

Ajans Press’in haberine göre, dünya ülkelerinin mutluluk oranları incelendi. 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülkeyi kapsayan incelemede Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi oldu. İkinci sırada Danimarka yer alırken, Türkiye’de ise mutluluk oranları düşüşe geçti. Türkiye’deki bireylerin 48,2’sinin mutlu olduğunu belirtirken, bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1 olarak kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Fed yalnızca enflasyon endişeleri nedeniyle faizleri artırmayacakFed yalnızca enflasyon endişeleri nedeniyle faizleri artırmayacak
Anahtar Kelimeler:
İşçi Finlandiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Emeklilikte yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Emeklilikte yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu!

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.