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İngiltere'de Tesco kasasız marketini hizmete açtı

19.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de market zinciri Tesco'nun, barkod okutmadan veya kasaya gitmeye gerek kalmadan ürün satın alınmasını sağlayan ve "GetGo" adını verdiği ilk marketi, başkent Londra'da hizmete girdi.

İngiltere'de Tesco kasasız marketini hizmete açtı

Holborn bölgesinde açılan ilk market, raflardaki ağırlık sensörleri ve bir kişinin mağazadaki hareketini takip edebilen kameralar ile alınan ürünlerin tespit edildiği yapay zeka sistemiyle çalışıyor.

UYGULAMA GEREKİYOR

Sistem, yüz tanıma yerine her kişinin kendine has iskeletini esas alarak müşterileri belirliyor.

Müşterilerin telefonlarında oluşturdukları QR kodunu tarayarak giriş yaptıkları markette alışveriş yapmak için "tesco.com" uygulamasını indirmek gerekiyor.

İçeri girdikten sonra müşteriler istedikleri ürünleri taramadan alabiliyor. Ürünlerin fiyatı, alışveriş yapan kişi ayrıldıktan sonra otomatik olarak Tesco hesabına yansıtılıyor.

Tesco GetGo, Amazon'un İngiltere'deki ilk kasasız marketini açmasından 6 ay sonra hizmete girdi. Halen başkentte 6 Amazon Fresh mağazası olan ABD perakende ve teknoloji grubu, 4 tane daha açmayı planlıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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