ECB Başkanı Lagarde'dan Bulgaristan'a "Avro Bölgesi'ne katılması sonrasında da reformlara devam" önerisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bulgaristan'ın gelecek yıl avro para birimini benimsemesinden sonra da reform yolunda ilerlemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Lagarde, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Bulgaristan Maliye Bakanlığı ve Bulgaristan Merkez Bankasının ortaklaşa düzenlediği "Avro Bölgesi Eşiğindeki Bulgaristan" konulu konferansta konuştu.

Avroyu benimseyen ülkeler için en büyük riskin egemenliklerini kaybetmeleri veya fiyatların artması olmadığını vurgulayan Lagarde, “Daha ziyade, Avro Bölgesi'ne girdikten sonra reform ivmesini kaybetmek ve böylece tek para biriminin tüm avantajlarından mahrum kalmak.” dedi.

Lagarde, Bulgaristan'ın kaderinin artık kendi elinde olduğuna dikkati çekerek, ülkenin kurumlarını Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmeye devam edip, şirketlerini Avrupa Birliği (AB) değer zincirlerine daha da yakından entegre ederse Bulgaristan’ın kazanımlarının artmayı sürdüreceğini söyledi.

Bulgaristan'daki reform ivmesinden şimdiden etkileyici sonuçlar elde edildiğini belirten Lagarde, şimdi bu ilerlemeyi korumak için kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Lagarde, “Şimdi yapılacak iş, bu ilerlemeyi sabitlemek ve avroya geçildikten sonra finansman koşullarının iyileşmesi ve dış baskıların azalmasıyla bu ilerlemenin kaybolmamasını sağlamaktır.” diye konuştu.

ECB Başkanı Lagarde, tüketicilerin ve şirketlerin günlük hayatta yeni para birimini kullanmaya başladıkça ve güvenilir bir merkez bankasının fiyat istikrarını garanti ettiğini gördükçe avroya güvenin artacağını savundu.

Avroya geçişin Bulgaristan’da fiyatların yükselmesine yol açacağına dair endişeleri “haklı” bulan Lagarde, şunları kaydetti:

“Bu endişelerde bulunanlar tamamen haklılar. Para birimi değişiklikleri genellikle firmaların dönüştürme sırasında fiyatları yuvarlarken ölçülen enflasyonda geçici bir artışa neden olabilir. İnsanlar, resmi veriler bunu göstermese bile enflasyonun arttığını hissedebilirler. Bu algı genellikle en çok dikkatimizi çeken fiyatlardan yani gıda ve temel hizmetler gibi günlük ihtiyaçların fiyatlarından kaynaklanır ve bu fiyatlar genel fiyat seviyesinden daha hızlı artabilir. Ancak güçlü önlemler alındığında, veriler güven vericidir.”

Lagarde, yetkililer fiyatları yeterince uzun bir süre her iki para biriminde de gösterip, uyumu aktif olarak izleyip ve cezaları uygularsa, tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin küçük ve kısa süreli olacağını dile getirdi.

BULGARİSTAN, GELECEK YIL AVRO BÖLGESİ'NİN 21. ÜYESİ OLACAK

2007’de AB’ye katıldığından beri Bulgaristan, ortak para birimine katılmaya çalışıyordu. Bulgaristan, başta enflasyon olmak üzere bazı önemli kriterlerde yeterli görülmediği için katılım tarihi ertelenmişti. 8 Temmuz’da AB üyesi ülkeler, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onayladı.

Bulgaristan, gelecek yıl Avro Bölgesi'nin 21. üyesi olacak. Bulgaristan'ın katılımıyla, 27 AB ülkesinden sadece 6 tanesi (İsveç, Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Danimarka) Avro Bölgesi dışında kalacak.

Doğu Avrupa ülkesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek. Vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden ve süresiz şekilde avroya çevirebilecek. Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

