ECB'nin ücret artışı tahmini: Enflasyon endişelerinin hafiflediğini gösterdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), toplu sözleşmeler kapsamında bu yıl yapılacak ücret artışlarının ortalama yüzde 2,6 olacağını öngördü.

ECB tarafından yayımlanan ücret gelişim göstergesine göre, toplu sözleşmelerle bu yıl çalışanlar ortalama yüzde 2,6 oranında zam alacak. Bu oran, mart sonunda paylaşılan öngörüde de aynı seviyedeydi.

Katılımcı ülkelerdeki çalışanların yüzde 51,3'ünü kapsayan veriler ışığında öngörülen bu oranın geçen aya göre değişmemiş olması, bölgede enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflediği anlamına geliyor.

Toplu sözleşmeler kaynaklı ücret artışı 2025'te yüzde 3,2 olarak öngörülmüştü.

ECB yetkilileri, şirketlerin Orta Doğu'daki savaş kaynaklı artan iş gücü maliyetlerini doğrudan tüketicilere yansıtması halinde, kontrol altına alınması güç bir ücret-fiyat sarmalının tetiklenebileceğini değerlendiriyor. Bu sebeple Banka, bir yandan yüksek enerji maliyetlerinin tüketici fiyatlarına ve ücret pazarlıklarına yansıma düzeyini yakından izlerken diğer yandan finans piyasaları, işletmeler ve hane halkının orta vadeli enflasyon beklentilerini titizlikle takip ediyor.

Bu iki temel gösterge, ECB'nin gelecek dönemde izleyeceği para politikası ve faiz kararları üzerinde belirleyici rol oynayacak.

Piyasa analistleri ve uzmanlar, ECB Yönetim Konseyi'nin haziran ayında yapacağı para politikası toplantısına odaklandı. Genel beklenti, Bankanın bu toplantıda ilk faiz artırımı kararını vereceği yönünde ağırlık kazanıyor.

FAİZ ARTIŞINA YEŞİL IŞIK

Bu arada, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileri nedeniyle ECB Yönetim Konseyi üyeleri faiz artırımına yeşil ışık yakmaya başladı.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, yaptığı açıklamada, "Çatışma ne kadar uzun sürerse, para politikası müdahale etmediği takdirde enflasyonun yüksek kalma riski o kadar artacaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

