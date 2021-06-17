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Fed ilk faiz artırımı öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekti

17.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekti.

Fed ilk faiz artırımı öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekti

Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesi (Federal Open Market Committee - FOMC) açıklamasında, "Fed, bu zorlu zamanlarda, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine bağlı olarak, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır" denildi.

Fed'in Çarşamba günü sona eren iki günlük para politikası toplantısının ardından, beş çeyrektir süren pandeminin artık ABD ekonomisi üzerindeki sınırlayıcı ana unsurlardan biri olmaktan çıktığı vurgulandı.

TAHMİNLER DAHA ERKEN BAŞLAYACAK

Açıklamaya göre Fed yetkilileri, koronavirüs salgını nedeniyle devreye alınan tahvil alımlarının ne zaman ve ne hızla sona erdirileceğine yönelik ilk istişarelerin başladığının sinyalini verirken, faiz artırımlarının önceki tahminlerden daha erken başlayacağını öngördü.

Para politikasındaki kapsamlı değişikliklerin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğinin sinyalini veren FOMC katılımcısı 18 politika yapıcıdan 13'ü 2023'te faizlerde "artış", 11'i 2023'te iki tane 25 baz puanlık faiz artışı öngördü.

Kaynak: DHA

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