Fed yetkilileri tahvil alımlarının azaltılmasını görüşmeye bir adım daha yaklaştı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün CNBC'ye yaptığı açıklamada ayda 120 milyar dolar düzeyindeki tahvil alımlarının azaltılması hakkında "(Alımların) azaltılmasını görüşmeye başlamak için yapılan görüşmelerden bahsediyoruz" dedi.

Fed'in tahvil alımları, neredeyse sıfır seviyesindeki faizlerle birlikte borçlanma maliyetlerini düşük tutulmasını sağlıyor ve istihdam yaratacak yatırımları kolaylaştırıyor.

Daly, "Herkesin şunu bildiğinden emin olmak isterim ki bu söylediklerin şu anda bir şey yapılacağı anlamına gelmiyor" dedi. Daly istihdamın artacağına inandığını ancak hâlâ salgın öncesi döneme kıyasla 8 milyon kişinin işsiz olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda politikalarımız iyi bir noktada. Bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

"NİSAN GÖRÜŞMEMİZDE ODAK NOKTAMIZ DEĞİLDİ"

Daly'den önce konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da Fed'in ileriki bir dönemde ekonomiye daha az yardımcı olmasının görüşüleceğini dile getirdi. Clarida "Tahvil alımında yavaşlatmayı görüşeceğimiz o günler de gelebilir. Nisan görüşmesinde odak noktamız bu değildi. Bu durum veri akışına bağlı olacaktır" dedi.