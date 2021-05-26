Fed yetkilileri tahvil alımlarının azaltılmasını görüşmeye bir adım daha yaklaştı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün CNBC'ye yaptığı açıklamada ayda 120 milyar dolar düzeyindeki tahvil alımlarının azaltılması hakkında "(Alımların) azaltılmasını görüşmeye başlamak için yapılan görüşmelerden bahsediyoruz" dedi.
Fed'in tahvil alımları, neredeyse sıfır seviyesindeki faizlerle birlikte borçlanma maliyetlerini düşük tutulmasını sağlıyor ve istihdam yaratacak yatırımları kolaylaştırıyor.
Daly, "Herkesin şunu bildiğinden emin olmak isterim ki bu söylediklerin şu anda bir şey yapılacağı anlamına gelmiyor" dedi. Daly istihdamın artacağına inandığını ancak hâlâ salgın öncesi döneme kıyasla 8 milyon kişinin işsiz olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda politikalarımız iyi bir noktada. Bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.
Daly'den önce konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da Fed'in ileriki bir dönemde ekonomiye daha az yardımcı olmasının görüşüleceğini dile getirdi. Clarida "Tahvil alımında yavaşlatmayı görüşeceğimiz o günler de gelebilir. Nisan görüşmesinde odak noktamız bu değildi. Bu durum veri akışına bağlı olacaktır" dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell daha geçtiğimiz ay merkez bankasının ekonomiye verdiği desteği azaltmasını konuşmak için henüz çok erken olduğunu söylemişti. Ancak görüşmelerin yakın bir zamanda başlayabileceğinin söylenmeye başlaması Fed'in tutumunda değişime işaret etti.
Fed yetkilileri herhangi bir değişim yapmadan önce 2013'te eski Başkan Ben Bernanke'nin sürpriz bir şekilde tahvil alımında azaltıma gidip tahvil getirilerinin çok hızlı şekilde yükselmesine neden olduğu çalkantıdan kaçınmak için piyasalara yeterli uyarıda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdi.
Kaynak: Reuters
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