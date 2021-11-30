Fitch’ten Omicron varyantı uyarısı: Büyüme riski ve politika oluşturma zorluğunu artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınında Omicron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi.

"BÜYÜMEYE ETKİSİ İÇİN ÇOK ERKEN"

Fitch'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının etkileri, bulaşıcılığı ve ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar ekonomik büyüme tahminlerine dahil edilmesi için çok erken olduğu belirtildi.

Bloomberght'e yer alan habere göre açıklamada, enflasyondaki son artışların Omicron varyantına yönelik herhangi bir politika tepkisini zorlaştıracağı vurgulanarak, "Merkez bankalarının yanıt olarak para politikası ayarlarının normalleşmesini geciktirmekten çekinebileceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



