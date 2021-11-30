FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Fitch’ten Omicron varyantı uyarısı: Büyüme riski ve politika oluşturma zorluğunu artırıyor

Fitch’ten Omicron varyantı uyarısı: Büyüme riski ve politika oluşturma zorluğunu artırıyor

30.11.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Omicron'un etkilerine ilişkin yeni değerlendirme yaptı.

Fitch’ten Omicron varyantı uyarısı: Büyüme riski ve politika oluşturma zorluğunu artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınında Omicron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi.

"BÜYÜMEYE ETKİSİ İÇİN ÇOK ERKEN"

Fitch'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının etkileri, bulaşıcılığı ve ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar ekonomik büyüme tahminlerine dahil edilmesi için çok erken olduğu belirtildi.

Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısıFed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı

Bloomberght'e yer alan habere göre açıklamada, enflasyondaki son artışların Omicron varyantına yönelik herhangi bir politika tepkisini zorlaştıracağı vurgulanarak, "Merkez bankalarının yanıt olarak para politikası ayarlarının normalleşmesini geciktirmekten çekinebileceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borç yapılandırma yapanlar dikkat! Son gün yarınBorç yapılandırma yapanlar dikkat! Son gün yarın
Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!
Döviz bürosu sahiplerinden yeni adımDöviz bürosu sahiplerinden yeni adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

MÜSİAD'dan dolar ile ilgili çarpıcı açıklama

MÜSİAD'dan dolar ile ilgili çarpıcı açıklama

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!

Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.