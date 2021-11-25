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Goldman Sacsh 2022 faiz artış beklentisini güncelledi

25.11.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Goldman Sacsh stratejistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak'tan itibaren aylık tahvil alımlarını 2 kat hızla azaltarak 30 milyar dolara indireceğini ve varlık alımlarını Mart ortasında bitireceğini düşündüklerini açıkladı.

Goldman Sacsh 2022 faiz artış beklentisini güncelledi

Jan Hatzius öncülüğündeki analistler müşterilere yönelik notunda, "Tahvil alımlarının 2 kat hızla azaltılması fikrine sıcak bakılması, hem son iki ayda beklentilerin biraz üzerindeki enflasyon hem de Fed yetkilileri arasındaki tahvil alımlarının 2 kat hızla azaltılmasının finansal piyasaları şok etmeyeceğine dair rahatlığı gösteriyor" dedi.

BİRKAÇ BANKA AYNI GÖRÜŞTE

Goldman Sachs, Fed'in faiz oranlarını Haziran ayından itibaren 2022'de toplam üç kez artırmaya başlamasını beklentisiyle 2022 için faiz artırımı beklentilerini son zamanlarda ikiden üçe çıkaran birkaç bankadan biri. (Reuters)

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