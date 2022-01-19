İran, 10 gün süreyle Türkiye'ye doğal gaz arzını durdurdu! Gerekçesi...

İran, teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

GEREKÇE: TEKNİK BİR ARIZA

NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi. (AA)



