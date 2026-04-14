İran savaşı lüksü vurdu! Satışları geriledi, hisseleri düştü

İran savaşı lüks tüketimi vurdu. LVMH'nin satışları yüzde 1 gerilerken, hisseleri yüzde 2 düştü. Orta Doğu kaynaklı talep zayıflığı yaşanıyor.

Fransız lüks tüketim şirketi LVMH'nin ilk çeyrekteki satışları İran savaşının etkisiyle azalırken şirketin hisseleri yüzde 2 düştü.

Önde gelen lüks tüketim şirketleri arasında bilançosunu ilk açıklan şirket olan LVMH, dün yaptığı açıklamada İran'daki savaşın grubun küresel satışlarını yüzde 1 azalttığını açıkladı. Savaş, Dubai gibi Basra Körfezi'ndeki kentlerde harcamaları düşürürken alışveriş için bölge ülkelerinden Avrupa'ya seyahatler de azaldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ SATIŞLAR DA DÜŞTÜ

Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Müdürü Cecile Cabanis, LVMH'nin satışlarının genelde yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden alışveriş merkezlerindeki satışların yüzde 30 ila yüzde 70 düştüğünü söyledi.

LVMH kârını Temmuz'da açıklamaya hazırlanırken, Cabanis savaşın kârlılık üzerindeki etkisinin daha büyük olabileceğini söyledi ve Orta Doğu'nun "oldukça kârlı bir pazar" olduğunu belirtti.

LVMH'nin hisseleri lüks tüketim ürünlerine yönelik talebin toparlanacağına dair umudun azalmasıyla yıl başından bugüne yüzde 27 düştü.

Citi analisti Thomas Chauvet, "Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı asıl belirsizliğin makro koşullar, tüketici güveni ve küresel turist hareketleri üzerinde" görüldüğünü söyledi.
Kaynak: AA

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

