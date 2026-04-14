İran savaşı lüksü vurdu! Satışları geriledi, hisseleri düştü

Fransız lüks tüketim şirketi LVMH'nin ilk çeyrekteki satışları İran savaşının etkisiyle azalırken şirketin hisseleri yüzde 2 düştü.

Önde gelen lüks tüketim şirketleri arasında bilançosunu ilk açıklan şirket olan LVMH, dün yaptığı açıklamada İran'daki savaşın grubun küresel satışlarını yüzde 1 azalttığını açıkladı. Savaş, Dubai gibi Basra Körfezi'ndeki kentlerde harcamaları düşürürken alışveriş için bölge ülkelerinden Avrupa'ya seyahatler de azaldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ SATIŞLAR DA DÜŞTÜ

Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Müdürü Cecile Cabanis, LVMH'nin satışlarının genelde yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden alışveriş merkezlerindeki satışların yüzde 30 ila yüzde 70 düştüğünü söyledi.

LVMH kârını Temmuz'da açıklamaya hazırlanırken, Cabanis savaşın kârlılık üzerindeki etkisinin daha büyük olabileceğini söyledi ve Orta Doğu'nun "oldukça kârlı bir pazar" olduğunu belirtti.

LVMH'nin hisseleri lüks tüketim ürünlerine yönelik talebin toparlanacağına dair umudun azalmasıyla yıl başından bugüne yüzde 27 düştü.

Citi analisti Thomas Chauvet, "Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı asıl belirsizliğin makro koşullar, tüketici güveni ve küresel turist hareketleri üzerinde" görüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır