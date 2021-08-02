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Japonya'dan Moğolistan'a koronavirüs desteği

02.08.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Kovid-19 ile mücadele için Moğolistan'a 8 milyon dolar destek sağlayacak.

Japonya'dan Moğolistan'a koronavirüs desteği

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı için Moğolistan'a 8 milyon dolar hibe destek sağlayacak.

8 MİLYON DOLAR DESTEK

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Japonya ile Moğolistan arasında mutabakat yapıldı.

Tokyo hükümeti, 8 milyon dolar hibeyi içeren mutabakat çerçevesinde 3,2 milyon nüfuslu Moğolistan'ın salgınla mücadelesine destek olacak.

Bu kapsamda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Kovid-19 aşılarının depolanması ve nakliyesine yönelik Moğolistan'da soğuk zincir tedarik ağı kuracak.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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