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  4. Kadın rallici ikinci el araçtan kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

Kadın rallici ikinci el araçtan kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

02.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Shalaby'nin karavanına koyduğu ev aletleri ise güneş panelleriyle çalıştığı için ekstra elektrik faturası da ödemiyor.

Mısırlı ralli yarışçısı Yara Shalaby, kendisi ve 11 yaşındaki oğlu için satın aldığı otobüsü karavana çevirdi.

İLK OLARAK OTOBÜSÜN GÖVDESİNİ GÜÇLENDİRDİ

Ralli kariyerinde oldukça başarılı olan ve gecelerini genellikle karavanlarda geçiren Shalaby, "Kendime neden bir tane yapmıyorum ki" diye sordu ve 100 bin Mısır lirasına ikinci el bir otobüs satın aldı. Adım adım tüm değişiklikleri yapan Shalaby, "İlk olarak, daha sonra ekleyeceğim ilave yükleri kaldırabilmesi için otobüsün gövdesini çelikle güçlendirdim. Sonrasında otobüsün tavanını yükselterek oğlum için bir yatak ve dolaptan oluşan tam bir oda oluşturdum. Ayrıca koltukların altına da bir saklama alanı yaptım" diye konuştu.

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Shalaby otobüsü hayalindeki ev haline getirmek için 250 bin Mısır lirası değerinde harcama yaptı ve tasarruf etmek adına çoğu işi kendisi üstlendi. Oğlunun ve kendisinin mahremiyetini sağlamak için odalara kapı yapmayı da ihmal etmeyen Shalaby, bulaşık makinesi, buzdolabı, ocak ve sobanın da olduğu çeşitli ev aletlerini karavana ekledi. Ev aletleri güneş panelleriyle çalışırken, böylece otobüsün elektrik ağına bağlanmasına gerek kalmıyor.

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Kaynak: İHA

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