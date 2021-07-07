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Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

07.07.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Kovid-19 salgınında delta varyantı sebebiyle birçok ülkede yeni tedbirlerin gündeme gelmesi küresel ekonomiye ilişkin endişelerin artmasına neden olurken, emtia fiyatlarındaki oynaklık da pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor.

Azalan risk iştahı, yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yönlendirirken, buna paralel ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,3460 ile 24 Şubat'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Altının ons fiyatı da analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.810 doların üzerini test etmesinin ardından 1.800 doların hemen altında dengelendi.

Öte yandan dün açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcılardaki iyimserliği törpüledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 3,9 puan azalışla 60,1 değerine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Almanya'da fabrika siparişleri ise mayısta tahminlerin aksine düşüşe geçerek yüzde 3,7 azaldı.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Analistler, bu akşam açıklanacak Fed'in 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların, yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

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Fed'in tutanaklarında öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışına yönelik olası dönemler, enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin takip edileceğini ifade eden analistler, dolar endeksi, altın fiyatı ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

Dün New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,23 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise dün satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 ve FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

Fed'in tutanakları öncesinde pay piyasalarındaki karışık seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

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YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.382,58 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 8,6920'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 İngiltere, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı

17.30 Türkiye, haziran ayı Hazine nakit dengesi

21.00 ABD, Fed'İn toplantı tutanakları

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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