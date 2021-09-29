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Küresel piyasalar tedirgin! Çinli Evergrande kupon ödemesinin son ödeme tarihini geçirdi

29.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evergrande yaklaşık 10 gündür küresel piyasaları endişelendirmeye devam ediyor. Ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande Group'un dolar cinsi tahvil sahiplerinin bazıları Asya'da işlem saatinin bitmesinden önce faiz ödemesini almadıklarını ifade ederken, şirket bu ay gerçekleştirmesi gereken ikinci dolar cinsi tahvil kupon ödemesinin son tarihini de kaçırdı.

Küresel piyasalar tedirgin! Çinli Evergrande kupon ödemesinin son ödeme tarihini geçirdi

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya ilişkin üç kaynak bilgiyi Reuters'a verdi.

Nakit darboğazındaki şirketin Mart 2024 vadeli %9.5 faizli dolar cinsi tahvil için yapması gereken 47.5 milyon dolar değerinde kupon ödemesinin son tarihi bugündü.

Şirket, 83.5 milyon dolar tutarındaki kupon ödemesinin son tarihini geçen hafta kaçırmıştı.

30 GÜNLÜK EK SÜRE BAŞLAMIŞTI

Şirket, kupon ödemesi için belirlenen son tarihleri kaçırmasıyla ödemelerini tamamlaması için gereken 30 günlük ek süreyi başlatmış oldu. Ödemeler bu süre içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüte düşmüş olacak.

Evergrande'nin dolar cinsi tahvil kupon ödemelerine dair sessiz kalması, dünya genelinde yatırımcıları 23 Eylül ve 29 Eylül'de ödeme süresi dolan her iki tahvil için 30 günlük ek süre bittiği zaman büyük kayıpla karşı karşıya kalacaklarına dair endişelendiriyor.

Konuya ilişkin iki kaynak şirketten ödemeye dair bir bilgi almadıklarını ifade etti.

Evergrande sözcüsü konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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