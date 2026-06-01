'Riske atmaya devam edecek' İngiltere'de son 4 yılın zirvesinde!

İngiltere'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence, İngiltere'nin mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi PMI mayısta 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. İmalat sanayi PMI nisanda 53,7 puan olmuştu.

Öte yandan, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının kesilmesiyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketler, ham madde kıtlığı ve artan satın alma maliyetleri gibi konularda önemli zorluklar yaşamaya devam etti.

İngiltere'deki üreticiler, mayıs boyunca girdi fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde belirgin şekilde baskı yaşadıklarını bildirirken satın alma maliyetlerindeki artış hızı da yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomik Göstergeler Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mayısta üretimdeki büyüme ve iş dünyasındaki iyimserliğin son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla İngiltere imalat sektöründeki toparlanmanın hız kazandığını belirtti.

"BÜYÜMEYİ RİSKE ATMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Ancak bu toparlanmanın sürdürülebilirliğinin "şüpheli" olduğunu kaydeden Dobson, "Son dönemde üretimdeki genişlemeyi tetikleyen artış, imalatçılar ve müşterilerinin, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle beklenen fiyat artışlarını ve tedarik zinciri aksaklıklarını hafifletmek amacıyla alımlarını öne çekmelerine bağlı. Müşteriler yeterli güvenlik stoklarını oluşturduklarında bu toparlanma azalacaktır. Jeopolitik belirsizlik, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı gibi önemli ulaşım güzergahlarına yönelik riskler tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece, bu durum üreticileri kısıtlamaya ve büyümeyi riske atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

