FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rusya-Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını da vurdu! Her geçen saat yükselmeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını da vurdu! Her geçen saat yükselmeye devam ediyor

24.02.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada gözlerin çevrildiği Rusya-Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını da vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla artış kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını da vurdu! Her geçen saat yükselmeye devam ediyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.40'da 144 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 60'ın üzerinde yükseldi. Doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 16.41'de 125 avroyu görmüştü. TSİ 10.12'de ise 115 avrodan işlem görmüştü.

Rusya-Ukrayna krizi doğal gaz fiyatlarını vurdu! Yüzde 42 arttıRusya-Ukrayna krizi doğal gaz fiyatlarını vurdu! Yüzde 42 arttı

İngiltere'de vadeli kontratlarda da artış yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseliyor.

AB ÜLKELERİNİN DOĞAL GAZ İHTİYACININ YÜZDE 40'I RUSYA'DAN

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. (AA)

thumbs_b_c_5277d2bc2deeed70fbf40f4342270882

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus borsasında tarihi gün! Yüzde 40 kayıp...Rus borsasında tarihi gün! Yüzde 40 kayıp...
İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladıİngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı
Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Para çekimine sınırlama getirildi

Para çekimine sınırlama getirildi

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Yıldız Asyalı'dan bomba itiraf! "İkimizin de hayatında kimse yok ve..."

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.