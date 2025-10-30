Sterlin rallisi beklentisi sürerken Goldman Sachs'tan şaşırtan faiz indirimi tahmini

İngiltere Merkez Bankası'nın Kasım Ayında Faizleri Düşüreceği İddiası Piyasaları Hareketlendirdi

İngiltere ekonomisi, Brexit sonrası toparlanma sürecinde dalgalanmalar yaşamaya devam ederken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yatırımcıların ve tüketicilerin odak noktasında. Goldman Sachs'ın son raporu, BoE'nin kasım ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceği yönünde beklenmedik bir tahmini içeriyor. Bu tahmin, bankanın daha önceki öngörüleriyle çelişiyor. Goldman Sachs, eylül ayında yayınladığı raporda faizlerin 2025 boyunca sabit kalacağını, gevşeme sürecinin ise 2026'da başlayacağını belirtmişti. Ancak, eylül ayında İngiltere'de tüketici enflasyonunun yüzde 3,8'e yükselmesi, BoE'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerine çıkılması, bankanın bu görüşünü değiştirmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Enflasyon baskısı, BoE'yi faiz artırımlarına devam etmeye zorlayabileceği gibi, büyüme endişeleri de faiz indirimlerini gündeme getirebilir. Goldman Sachs'ın faiz indirimi tahmini, enflasyonun zirve yaptığı ve ekonominin yavaşlama sinyalleri verdiği bir dönemde geldi. Bu durum, BoE'nin para politikasında bir U dönüşü yapabileceği spekülasyonlarını da beraberinde getirdi.

Sterlin, bu haber akışı karşısında dalgalı bir seyir izliyor. Faiz indirimleri genellikle bir ülkenin para birimini zayıflatır. Ancak, İngiltere ekonomisinin mevcut durumu ve BoE'nin olası hamleleri sterlin üzerinde karmaşık bir etki yaratabilir. Piyasalar, BoE'nin kasım ayındaki toplantısını ve gelecek dönemlere ilişkin sinyallerini yakından takip edecek.

Goldman Sachs'ın bu öngörüsü, İngiltere ekonomisi ve sterlin üzerindeki belirsizliği artırıyor. Yatırımcılar, BoE'nin alacağı kararları ve enflasyon verilerini dikkate alarak pozisyonlarını ayarlamaya çalışacaklar. Özellikle konut kredisi faizleri ve şirketlerin yatırım kararları üzerinde bu durumun önemli etkileri olabileceği düşünülüyor.

Sonuç olarak, Goldman Sachs'ın BoE'nin faiz indireceği yönündeki tahmini, piyasalarda şaşkınlık yaratırken, sterlin üzerinde de baskı oluşturabilir. Ancak, BoE'nin nihai kararı ve enflasyonun seyri, sterlinin gelecekteki performansını belirleyecek en önemli faktörler olacak. Yatırımcıların ve tüketicilerin bu belirsizlik ortamında dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor.