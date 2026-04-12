Suudi Arabistan petrol kapasitesini 7 milyon varile çıkardı

Suudi Arabistan, saldırıların ardından Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nda kapasiteyi yeniden 7 milyon bpd seviyesine çıkardı.

Begüm Özkaynak

Suudi Arabistan, İran ile yaşanan çatışma sürecinde enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’ndaki (East-West Pipeline) tam pompalama kapasitesini yeniden devreye aldı.

Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, boru hattı üzerinden günlük yaklaşık 7 milyon varillik kapasiteye yeniden ulaşıldığı bildirildi.

SALDIRILAR ENERJİ ALTYAPISINI ETKİLEDİ

Çatışmalar sırasında enerji tesisleri ve boru hattının saldırılardan etkilendiği, ancak hasar gören noktaların onarılarak operasyonel kapasitenin yeniden sağlandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir açıklama yapmazken, son haftalarda çok sayıda İran füze ve insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırıların Riyad, Doğu Bölgesi ve Yanbu Sanayi Şehri’ndeki petrol, gaz, rafineri, petrokimya ve elektrik tesislerinde aksamalara yol açtığı belirtildi.

ÜRETİMDEKİ KAYIP TELAFİ EDİLDİ

Yetkililer, saldırılar nedeniyle petrol üretim kapasitesinin yaklaşık 600 bin bpd, Doğu-Batı Boru Hattı’ndaki akışın ise yaklaşık 700 bin bpd azaldığını açıklamıştı.

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu dönemde Suudi Arabistan’ın tek ihracat hattı olan bu boru hattının yeniden devreye alınmasının küresel arz açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

Enerji Bakanlığı, daha önce üretimi yaklaşık 300 bin bpd azaltılan Manifa petrol sahasındaki kaybın telafi edildiğini bildirdi.

Khurais tesisinde ise saldırılar nedeniyle oluşan yaklaşık 300 bin bpd kapasite kaybının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

KÜRESEL ARZ İÇİN KRİTİK ADIM

Yetkililer, hızlı toparlanmanın hem iç piyasa hem de küresel enerji piyasaları açısından arz güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

BPD NEDİR?

Varil/gün (bpd veya b/d), petrol endüstrisinde üretim veya tüketim hızını ölçen temel birimdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emtia piyasaları Hürmüz Boğazı'na dair beklentilerle yön aradıEmtia piyasaları Hürmüz Boğazı'na dair beklentilerle yön aradı
Yaş meyve sebze ihracatı ilk çeyrekte 1 milyar 70 milyon dolara ulaştıYaş meyve sebze ihracatı ilk çeyrekte 1 milyar 70 milyon dolara ulaştı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

