Suudi Arabistan petrol kapasitesini 7 milyon varile çıkardı

Suudi Arabistan, İran ile yaşanan çatışma sürecinde enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’ndaki (East-West Pipeline) tam pompalama kapasitesini yeniden devreye aldı.

Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, boru hattı üzerinden günlük yaklaşık 7 milyon varillik kapasiteye yeniden ulaşıldığı bildirildi.

SALDIRILAR ENERJİ ALTYAPISINI ETKİLEDİ

Çatışmalar sırasında enerji tesisleri ve boru hattının saldırılardan etkilendiği, ancak hasar gören noktaların onarılarak operasyonel kapasitenin yeniden sağlandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir açıklama yapmazken, son haftalarda çok sayıda İran füze ve insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırıların Riyad, Doğu Bölgesi ve Yanbu Sanayi Şehri’ndeki petrol, gaz, rafineri, petrokimya ve elektrik tesislerinde aksamalara yol açtığı belirtildi.

ÜRETİMDEKİ KAYIP TELAFİ EDİLDİ

Yetkililer, saldırılar nedeniyle petrol üretim kapasitesinin yaklaşık 600 bin bpd, Doğu-Batı Boru Hattı’ndaki akışın ise yaklaşık 700 bin bpd azaldığını açıklamıştı.

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu dönemde Suudi Arabistan’ın tek ihracat hattı olan bu boru hattının yeniden devreye alınmasının küresel arz açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

Enerji Bakanlığı, daha önce üretimi yaklaşık 300 bin bpd azaltılan Manifa petrol sahasındaki kaybın telafi edildiğini bildirdi.

Khurais tesisinde ise saldırılar nedeniyle oluşan yaklaşık 300 bin bpd kapasite kaybının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

KÜRESEL ARZ İÇİN KRİTİK ADIM

Yetkililer, hızlı toparlanmanın hem iç piyasa hem de küresel enerji piyasaları açısından arz güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

BPD NEDİR?

Varil/gün (bpd veya b/d), petrol endüstrisinde üretim veya tüketim hızını ölçen temel birimdir.