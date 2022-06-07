0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 50 bin liraya kadar…

Dün ekonomi gündemi oldukça hareketli bir günü geride bıraktı. Kritik Kabine Toplantısı sonrasında kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge dahil, birçok destek paketinin müjdesini verdi. Erdoğan, "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz" dedi. İşte 0,99 kredi faizli ve 60 ay vade imkanı sunan desteğe ilişkin son dakika haberinin detayları...

Erdoğan konuşmasında son dönemdeki hayat pahalılığına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketiyle ilgili de bilgi verdi. Buna göre binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faizle kredi imkanı sağlanacak.

"DETAYLARI BAKANLIK AÇIKLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Yalıtımlı konut sayısını arttırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faizle kredi imkanı sağlanacak. Hem aile bütçesine hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım bu paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından karşılanacaktır.



