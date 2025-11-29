1,5 milyon kişinin GSS borcu siliniyor! Kimler faydalanacak? AK Parti Meclis'e sundu

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Söz konusu yeni yargı paketinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili dikkat çeken bir madde yer alırken; "GSS borçları silinecek mi? Hangi borçlar silinecek?" sorusunun yanıtı da belli oldu.

GSS PRİM BORÇLARINA AF DÜZENLEMESİ: BORÇLAR SİLİNECEK!

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni yapılacak düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici hüküm ekleniyor. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar bu dönemlere ait ödenmiş primler ise iade veya mahsup edilmeyecek.

1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Söz konusu düzenlemeden 1,5 milyona yakın kişinin yararlanması ve 3 milyar liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği belirtiliyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Düzenleme; gelir testine hiç girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ya da yapılan çeşitli yapılandırmalara rağmen biriken borçların altında ezilen vatandaşları da içine alıyor.