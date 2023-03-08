1,78 kredi faizi ile EYT borçlanması: Prim borcuna yapılandırma Meclis’te! Bankalar kampanyaları şimdiden duyurmaya başladı…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik başvuruları devam ediyor. Sürecin resmen başlamasının ardından milyonlarca vatandaş hem SGK’lar aracılığı ile hem de e-Devlet üzerinden emeklilik başvurularını yapmaya başladı. EYT yasasının yürürlüğe girdiği 3 Mart itibarıyla gelen başvuru sayısı 300 bini geçti. 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması beklenirken, EYT şartları taşımayan vatandaşlar ise doğum ve askerlik borçlanması için SGK’nın kapısını çalacak.

YAPILANDIRMA TEKLİFİ MECLİS’TE

Bu kapsamında EYT ile emekli olmak isteyenlerin merakla beklediği bir diğer yasa ise TBMM gündeminde olan borç yapılandırması. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren taslak ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak. Ancak yapılandırma sadece borcu olanları değil EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor. Prim borcu olduğu için emekli olamayan EYT'liler yapılandırmaya başvurarak borçlarının faizlerini sildirecek, taksite böldürebilecek ve kolay ödemelerle borçtan kurtulup emekli olabilecek. Meclis Genel Kurulu’nda yapılandırma için mesai dün başladı. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

KREDİ İLE EYT BORÇLANMASI İMKANI

Böylece borçlanma yapmak isteyen EYT'liler için kredi imkanı sağlanacak. Daha önceki yapılandırma yasalarında emekli olabilecek durumdaki sigortalılar için borçlanma miktarları ya da borçları kadar kamu bankaları kredi açmış ve geri ödemeleri emekli maaşından karşılanmıştı. Bu yapılandırma yasası ile de bu imkan getirilirse birçok EYT'li finansman sıkıntısı yüzünden yapamadığı borçlanmasını yapıp emekli olabilecek.

BANKALARDA BORÇLANMA İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik bankalar da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu kapsamda Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT Kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1.78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise 8.500 TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor. Garanti Bankası da EYT kredisi duyuran bankalar arasında. Banka tarafından yapılan açıklama SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.

Garanti Bankası EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9.667 TL oluyor. Kredilerde 50 bin TL’ye kadar olan seçeneklerde yüzde 2,54, 75 bin liraya kadar olan kredide faiz yüzde 1,91, 100 bin liraya kadar olan kredilerde faiz oranı yüzde 1,89 olarak belirlendi.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2023 İÇİN NE KADAR?

Asgari ücret zammı sonrası 1 Ocak 2023 yılından itibaren borçlanma bedellerinde oluşan yeni tutarlar şu şekilde:

ASKERLİK BORÇLANMASI

360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak

540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.

DOĞUM BORÇLANMASI

1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 76 bin 861,44 TL olacak.

2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 153 bin 722,9 TL olacak.

3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 230 bin 584,3 TL olacak.



