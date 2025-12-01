FİNANS

1 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

1 Aralık 2025 ekonomide öne çıkan başlıklar! Küresel piyasalar ve yurt içinde neler yaşandı? Piyasalarda beklentiler ve beklenen veriler ne yönde? İşte ekonomi gündeminin kritik başlıkları…

Ezgi Sivritepe

ABD'de açıklanacak önemli makroekonomik veriler öncesi, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar temkinli davranıyor. ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun iş gücü piyasasına ilişkin daha net sinyaller vermesi beklenirken, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinin de enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar içermesi öngörülüyor.

BİTCOİN'DE SERT KAYIP

Bitcoin, Asya işlemlerinde yüzde 6'ya varan bir kayıp yaşadı. Etherul fiyatı da yüzde 7’ye varan kayıpla 2.812,26 doları gördü. Bitcoin'de son 3 ayda kayıp yüzde 23,02 ve yıl başından bu yana kayıp yüzde 8,46 oldu. Etherum son 3 ayda yüzde 34,78 ve yıl başından bu yana yüzde 15,9 değer kaybetti.

ALTIN HIZLI BAŞLADI!

Altın ise Aralık ayına hızlı bir giriş yaptı. Hem ons altında hem de gram altında olumlu bir hava hakim. Ons altın, 4 bin 254 doları test ederek 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine gördü. Gram altın fiyatı da 5 bin 812 TL’yi test etti. Geçen ay %6,61 gibi yüksek bir prim yapan gram altın fiyatı, bugünkü işlemlerde son 5 haftanın zirvesini gördü.
Bu hafta ABD’nin büyüme, tüketim ve enflasyon dinamiklerine dair gelecek veriler, Fed’in 2026’ya giden faiz indirim patikasını şekillendirecek.

DIŞ TİCARET RAKAMLARI 4 ARALIK'TA BELLİ OLUYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 4 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 24 milyar 1 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 yükselişle 31 milyar 363 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ENFLASYON AÇIKLANIYOR

TÜİK, 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55 artarken yıllık bazda yüzde 32,87'ye gerilemişti. Böylece, Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine gelmişti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,63, yıllık bazda yüzde 27 artış göstermişti.

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

Yılın son ayında milyonlarca işçi ile işverenin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararda olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

NEW YORK BORSASI YÜKSELDİ

Analistler, ABD'de şu ana kadar açıklanan makroekonomik verilerin yumuşak inişi desteklediğini ve bunun da hisse senedi piyasaları için destekleyici olduğunu söyledi. ABD'de hava yolu şirketlerinin hisselerinde, yoğun tatil dönemi hafta sonu beklentileriyle yaşanan artışlar dikkati çekti. Alaska Air, JetBlue Airways ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 1 civarında değer kazandı.

AVRUPA BORSASINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında da cuma günü Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin iyimserlik, ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2 azalarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık ise yüzde 2,3 artarak beklentilerin hafif altında kaldı.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsalarında ise haftanın ilk işlem gününde BoJ'a ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın aralık ayında faiz artışı ihtimalinin değerlendirileceğini bildirmesinin ardından Japonya'da 2 yıllık tahvil faizi 2008'den bu yana ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
