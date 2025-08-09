FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 Eylül'de başlıyor! Tarlanız varsa hesaplarınız kontrol edin... Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verebilecek

Tarım ve gıda üretimini artırmak, verimliliğe katkı sağlamak için kolları sıvayan Bakanlık, atıl durumda olan boş arazilerin kiralanacağını duyurmuştur. 1 Eylül itibarıyla resmen başlayacak olan uygulamaya göre iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, başvuru olmasa dahi devlet aracılığıyla kiraya verilecek. Elde edilen gelir ise, doğrudan toprak sahibinin banka hesabına yatırılacak.

1 Eylül'de başlıyor! Tarlanız varsa hesaplarınız kontrol edin... Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verebilecek
Devrim Karadağ

Tarımda teşvik ve gıda üretiminde verimliliği artırmak için kolları sıvayan Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin atıl kalmayarak üretime katılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR!

Daha önce kamuoyuna duyurulan proje 1 Eylül’de yürürlüğe giriyor.

İKİ YIL EKİLMEYEN ARAZİ, KİRAYA VERİLECEK

Bu kapsamda iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, malik başvuru yapmasa dahi devlet aracılığıyla sezonluk kiraya verilecek. Bu kiralamalardan elde edilen gelir, doğrudan toprak sahibinin banka hesabına yatırılacak.

1 Eylül de başlıyor! Tarlanız varsa hesaplarınız kontrol edin... Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verebilecek 1

45 GÜN İTİRAZ SÜRECİ VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; uygulamanın en kritik ayağını, il ve ilçe tarım müdürlükleri oluşturacak. Bu kapsamda Arazi Tespit Komisyonları kuruluyor. Bu komisyonlar uydu görüntüleri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) verileri ve yerinde incelemelerle ekilmeyen tarlaları belirleyecek. Yapılan tespitler, maliklere resmî tebligat yoluyla bildirilecek. Kararın tebliğinden itibaren 45 gün içinde itiraz etmeyen toprak sahiplerinin arazileri kiralama programına dâhil edilecek.

KİRA BEDELİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Kiraya verilecek araziler için bedeller, bölgede benzer nitelikteki üç tarlanın rayiç kira bedeli esas alınarak hesaplanacak. Böylece hem toprak sahiplerinin hem de kiralayan çiftçilerin mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Kiralama başvurularında öncelik, aynı yerleşim yerinde ikamet eden çiftçilere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına verilecek. Talebin fazla olması durumunda en yüksek kira teklifini verenler öncelikli olacak.

1 Eylül de başlıyor! Tarlanız varsa hesaplarınız kontrol edin... Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verebilecek 2

3 MİLYON HEKTAR ATIL ARAZİ

Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon hektar tarım arazisinin atıl durumda olduğu tahmin ediliyor. Bu alanların üretime kazandırılmasıyla, yıllık tarımsal üretim değerine milyarlarca lira eklenebileceği hesaplanıyor. Örneğin İç Anadolu’da 100 dönümlük buğday tarlası yıllık ortalama 150 bin TL brüt gelir sağlayabilir. Bu veriler, tarım ekonomistleri tarafından “kırsal kalkınmada önemli bir adım” olarak değerlendiriliyor.

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Her ne kadar uygulama üretimi teşvik etmeyi amaçlasa da bazı hukukçular mülkiyet hakları ve kira bedellerinin belirlenmesi konularında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Yanlış tespitler, sınır anlaşmazlıkları veya miras yoluyla paylı mülkiyetin getirdiği sorunlar, itiraz süreçlerinde gündeme gelebilir. Bu nedenle, komisyonların yerel muhtarlar ve ziraat odalarıyla yakın çalışması öneriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın detaylarını internet sitesinden ve il müdürlüklerinden duyuruyor. Ayrıca düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak hukuki çerçeveye kavuşturuldu.

1 Eylül de başlıyor! Tarlanız varsa hesaplarınız kontrol edin... Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verebilecek 3

Bakanlık, sürecin şeffaf yürütülmesi için tüm başvuru ve itiraz mekanizmalarını açık şekilde ilan edecek.

KÖYE DÖNÜŞÜ DESTEKLEYECEK

Son yıllarda genç nüfusun köylerden kente göç etmesi, tarımda iş gücü sorununu derinleştirdi. Ancak “köye dönüş” teşvikleri ve genç çiftçi projeleri ile yeniden üretime dönmek isteyenler artıyor. Yeni tarla kiralama düzenlemesi, özellikle arazi bulmakta zorlanan genç üreticiler için büyük fırsat sunuyor. Tarım uzmanlarına göre, bu adım kırsalda istihdamı artırabilir ve yerel tarımsal üretimi güçlendirebilir. Öte yandan ziraat odaları, kooperatifler ve çiftçilerden gelen ilk tepkiler genelde olumlu. 1 Eylül’de başlayacak uygulamanın ilk yıl sonunda hem atıl arazilerin üretime kazandırılması hem de kira gelirleriyle toprak sahiplerinin ekonomiye katkısının artması bekleniyor. Tarım ekonomistleri, bu politikanın uzun vadede tarımsal üretim açığını kapatmada ve gıda güvenliğini sağlamada önemli rol oynayabileceğini belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyorYüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor
Ankara-İzmir YHT hattı için çalışmalar sürüyor!Ankara-İzmir YHT hattı için çalışmalar sürüyor!

Anahtar Kelimeler:
Kira tarım arazi tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Galatasaray sezonu farklı galibiyetle açtı!

Galatasaray sezonu farklı galibiyetle açtı!

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Milyonları ilgilendiren zam görüşmelerinde gözler 12 Ağustos'ta!

Milyonları ilgilendiren zam görüşmelerinde gözler 12 Ağustos'ta!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

15 Ağustos'ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı

15 Ağustos'ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.