1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar? HSBC, ING Bank, Akbank ve Denizbank...

Konut kredisi faizlerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 seviyesine inerek son 28 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. Daha önceki en düşük oran ise 1 Eylül 2023’te yüzde 35,69 olarak görülmüştü.
Verilere göre, konut kredilerinde en yüksek ortalama faiz oranı 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 seviyesine çıkmıştı. Geçen yılın ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 düzeyindeyken, bu oran zamanla yüzde 2,49’a kadar geriledi.
Faiz oranlarındaki düşüş, kredi geri ödemelerine de yansıdı. Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisi için aylık ödeme tutarı 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya indi. Toplam geri ödeme tutarı ise 609 bin liralık düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.
Bu gelişmeler, konut kredisi faizlerindeki gerilemenin kredi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Peki en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32 bin 320 TL
Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 574 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29 bin 655 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47
Net Kazanç: 29 bin 271 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 271 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28 bin 932 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27 bin 847 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27 bin 485 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 485 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 762 TL
Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL
