FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar? HSBC, ING Bank, Akbank ve Denizbank...

Konut kredisi faizleri son 28 ayın en düşük seviyesine gerileyerek ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönem başlattı. Merkez Bankası verilerine göre, 1 milyon TL'lik kredinin toplam geri ödemesi 609 bin TL birden azalırken, bankaların güncel faiz oranları ve düşen aylık taksit tutarları dikkat çekiyor. İşte banka banka en düşük konut kredisi faiz oranları ve ödeme tabloları....

1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar? HSBC, ING Bank, Akbank ve Denizbank...
Cansu Akalp

Konut kredisi faizlerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 seviyesine inerek son 28 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. Daha önceki en düşük oran ise 1 Eylül 2023’te yüzde 35,69 olarak görülmüştü.

KONUT KREDİSİNDE ZİRVE VE DÜŞÜŞ SÜRECİ

Verilere göre, konut kredilerinde en yüksek ortalama faiz oranı 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 seviyesine çıkmıştı. Geçen yılın ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 düzeyindeyken, bu oran zamanla yüzde 2,49’a kadar geriledi.

AYLIK TAKSİT VE TOPLAM GERİ ÖDEME AZALDI

Faiz oranlarındaki düşüş, kredi geri ödemelerine de yansıdı. Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisi için aylık ödeme tutarı 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya indi. Toplam geri ödeme tutarı ise 609 bin liralık düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.

Bu gelişmeler, konut kredisi faizlerindeki gerilemenin kredi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Peki en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32 bin 320 TL
Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 574 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL

VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29 bin 655 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47
Net Kazanç: 29 bin 271 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 271 TL

1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar? HSBC, ING Bank, Akbank ve Denizbank... 1

GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28 bin 932 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar? HSBC, ING Bank, Akbank ve Denizbank... 2

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27 bin 847 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27 bin 485 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 485 TL

HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 762 TL
Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi
Son 6 gün kaldı! 100 bin TL'ye kadar cezası varSon 6 gün kaldı! 100 bin TL'ye kadar cezası var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
banka ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.