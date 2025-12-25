1 milyon TL kredinin aylık ödemesi ne kadar? HSBC, ING Bank, Akbank ve Denizbank...

Konut kredisi faizlerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı, 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 seviyesine inerek son 28 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. Daha önceki en düşük oran ise 1 Eylül 2023’te yüzde 35,69 olarak görülmüştü.

KONUT KREDİSİNDE ZİRVE VE DÜŞÜŞ SÜRECİ

Verilere göre, konut kredilerinde en yüksek ortalama faiz oranı 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 seviyesine çıkmıştı. Geçen yılın ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 düzeyindeyken, bu oran zamanla yüzde 2,49’a kadar geriledi.

AYLIK TAKSİT VE TOPLAM GERİ ÖDEME AZALDI

Faiz oranlarındaki düşüş, kredi geri ödemelerine de yansıdı. Buna göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık konut kredisi için aylık ödeme tutarı 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya indi. Toplam geri ödeme tutarı ise 609 bin liralık düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.

Bu gelişmeler, konut kredisi faizlerindeki gerilemenin kredi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Peki en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33 bin 66 TL

Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33 bin 66 TL

Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33 bin 66 TL

Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33 bin 66 TL

Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32 bin 320 TL

Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31 bin 574 TL

Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 655 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29 bin 293 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29 bin 293 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47

Net Kazanç: 29 bin 271 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 271 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 932 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28 bin 570 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27 bin 847 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27 bin 485 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 485 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26 bin 762 TL

Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL