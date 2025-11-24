FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişinin, ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandığını bildirdi. Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tren biletleri, Türk Hava Yolları THY yurt içi uçak biletleri ve şehirlerarası otobüs biletlerine yönelik uygulamalara dair de bilgileri aktardı.

1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında sunulan ulaştırma hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

"AİLE YILI KAPSAMINDA 933.929 KİŞİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİNDEN İNDİRİMLİ FAYDALANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde ailelerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik. Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı." ifadesini kullandı.

1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından da 8 Mart 2025'te, ailelere ve yeni evli çiftlere yönelik indirimlerin hayata geçirildiğini anımsattı. Yıl sonuna kadar devam edecek uygulama hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireyleri, birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabiliyor. En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olan bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirimle seyahat ediyor. Öte yandan, 2025'te evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi'ni devreye aldık. Bu özel tarifeyle, yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alıyor. Uygulamanın hizmete alındığı 8 Mart'tan ekim sonuna kadar, yüzde 15 aile indiriminden 191 bin 823, yüzde 50 yeni evli indiriminden 31 bin 587 olmak üzere, toplam 223 bin 410 vatandaşımız trenlerde indirimli seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek 2

Mynet Anket Aile Yılı İndirim Uygulamalarından Ne Kadar Yararlanıyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Düzenli olarak yararlanıyorum
Bazen yararlanıyorum
Hiç yararlanmadım
Bilgim yoktu
Bu anket 11 saat 35 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

THY'NİN SEFERLERİNDE 705 BİN 142 KİŞİ AİLE İNDİRİMDEN FAYDALANDI

Türk Hava Yolları'nın (THY) da Aile Yılı kapsamında yurt içi uçuşlarda net ücret üzerinden yüzde 15 indirim kampanyasını, 21 Ocak'ta başlattığına işaret eden Uraloğlu, aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3, en fazla 9 aile üyesinin bu kampanyadan faydalanabildiğini aktardı. Bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında THY'ye ait tarifeli ve ilave seferlerde toplam 705 bin 142 kişi aile indiriminden faydalandığına değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek 3

"Şehirlerarası otobüslerle biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalara da Aile Yılı kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilme imkanı tanıdık. Düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabiliyor. 17 Mart'ta başlayan yüzde 40'a varan indirim imkanlarından faydalanarak, seyahat eden yolcu sayımız ise 5 bin 377 oldu."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türklerin akın ettiği o şehirde turist vergisi başlıyor!Türklerin akın ettiği o şehirde turist vergisi başlıyor!
Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü!Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü!

Anahtar Kelimeler:
indirim thy ulaşım Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.