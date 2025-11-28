1 Ocak'ta başlayacak: BDDK'dan o şirketler için yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile tasarruf finansman şirketlerinin (Şirket) nakit akışını güvence altına alacak yeni likidite yeterlilik oranı hesaplama usul ve esaslarını belirledi.

Yeni Tebliğ'e göre, tasarruf finansman şirketlerinin likidite düzeyleri, likidite yeterlilik oranının hesaplanması yoluyla ölçülecek.

Oran Hesaplaması: Likidite yeterlilik oranı, nakit girişinin nakit çıkışına bölünmesi suretiyle hesaplanacak.

Asgari Sınır: Günlük olarak hesaplanan bu oranın haftalık basit aritmetik ortalaması yüzde yüzden (%100) az olamaz.



Yetki: Kurul, şirket bazında bu orandan daha ihtiyatlı (yüksek) oranlar belirlemeye yetkili kılındı.

Tebliğ, nakit giriş ve çıkışlarının hesaplanmasında otuz günlük bir süreyi esas alıyor.

Nakit Girişleri: Otuz gün içinde gerçekleşmesi beklenen nakit girişleri (finansman alacakları, tasarruf girişleri, organizasyon ücreti tahsilatları, fiziki altın, kira sertifikaları, katılım fonları gibi varlıklar) Kurulca belirlenen ilgili dikkate alma oranları uygulanarak hesaplamaya dahil edilecek.



Nakit Çıkışları: Şirket yükümlülükleri nedeniyle otuz gün içinde gerçekleşmesi beklenen nakit çıkışları dikkate alınacaktır. Bunlara, müşterilere ödenecek tahsisatlar, sözleşmeden cayma veya fesih sonucunda iade edilecek tasarruf ve organizasyon ücretleri gibi yükümlülükler dahil.

Hariç Tutulanlar: Tasfiye olunacak alacaklar, ödenmesi 90 günden fazla geciken tasarruf ödemeleri ve TFRS uyarınca finansal borç olarak sınıflandırılmayan işletme, personel ve amortisman giderleri nakit hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Tebliğ, şirketlerin likidite konusunda karşılaşabileceği uyumsuzluklar için sıkı raporlama ve önlem alma yükümlülükleri getiriyor:



Acil Bildirim (Yüzde 120 Altı): Haftalık yeterlilik oranının yüzde yüz yirminin (%120) altına düşmesi halinde, bu durumun nedenleri ve planlanan önlemler ivedilikle Kuruma bildirilmek zorunda.

Yoğun İzleme (Yüzde 200 Altı): Haftalık oranın altı defa üst üste yüzde iki yüzün (%200) altına düşmesi durumunda, nedenleriyle birlikte Kuruma ivedilikle bildirim yapılmalı.



Uyumsuzluğun Giderilmesi: Asgari likidite oranına uyumsuzluğun takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunlu.

Sınırlama: Bir takvim yılı içinde likidite yeterlilik oranı, giderilen uyumsuzluklar dahil altı defadan fazla uyumsuzluk gösteremez.

Yeni Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.