1 Temmuz’da başlıyor: Depozito iade paraları ATM'den nakit çekilecek

Türkiye genelinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen depozito yönetim sistemi 1 Temmuz'da resmen başlıyor. Bakkal, market ve restoranlar için kayıt zorunluluğu süreci başladı.

1 Temmuz'daki zorunlu uygulama tarihi öncesinde, ambalajlı içecek satışı veya servisi gerçekleştiren tüm ticari işletmelerin sisteme entegre olması gerekiyor. Bu kapsamda büfe, bakkal, market, otel, kafe ve restoran gibi alanlar artık sadece satış noktası değil, aynı zamanda birer depozito iade noktası olarak hizmet verecek.

Süreç sadece sokak aralarındaki esnafla da sınırlı kalmayacak; havalimanları, hastaneler ve alışveriş merkezleri (AVM) gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar da sisteme dahil edilerek büyük iade merkezlerine dönüştürülecek. İlgili işletmelerin, 'dbys.gov.tr' adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt işlemlerini tamamlaması ve sistem operatörlerini seçmesi yasal bir zorunluluk haline getirildi.

Atık bedelleri ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek: Depozito paraları ATM'den nasıl çekilecek?

Vatandaşların projeye katılımını en üst düzeye çıkaracak ve ambalajların çöpe gitmesini engelleyecek en büyük yenilik ise ödeme yönteminde yapıldı. Yeni sistemin işleyişi adım adım şu şekilde gerçekleşecek:

Tüketiciler, üzerinde özel 'DOA' ambalaj logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek kutularını çöpe atmayıp biriktirecek.

Biriktirilen bu atıklar, marketlerde kurulacak olan depozito iade makinelerine (otomatlara) ya da belirlenen esnaf toplama noktalarına teslim edilecek.

Teslim edilen her ambalajın ekonomik bedeli, DOA mobil uygulaması aracılığıyla saniyeler içinde kullanıcının dijital hesabına tanımlanacak.

Hesapta biriken bu bakiyeler, doğrudan kişisel banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM'lerden nakit para olarak çekilebilecek ya da anlaşmalı noktalarda alışverişlerde harcanabilecek.

Depozito nedir? Depozito ürünler neler?

Plastik, alüminyum ve cam içecek ambalajlarının doğaya zarar vermeden, sürdürülebilir bir döngüyle yeniden üretime kazandırılmasını hedefleyen bu büyük çevre hareketi, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu ham madde ithalatının da önüne geçecek. Uygulamanın tüm ülke genelinde yaygınlaşması ve sistemin tam kapasite çalışmasıyla birlikte, Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar TL tutarında doğrudan bir finansal kaynak sağlanması öngörülüyor. Sokağa atılan her şişenin artık bir maddi değerinin olması, çevre kirliliğini minimuma indirirken toplumsal geri dönüşüm bilincini de en üst seviyeye çıkaracak.

Depozito nedir?

Depozito, bir ürün, hizmet veya kiralama sürecinde karşı tarafın olası zararlarını veya masraflarını karşılamak amacıyla verilen güvence bedelidir.

Depozito ürünler neler?

Depozito işaretli cam ve pet şişeleri, alüminyum kutuları.