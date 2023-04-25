1 ve 19 Mayıs'ta raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yaklaşan 1 Mayıs ve 19 Mayıs öncesi ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı toplu taşıma hizmetleri bu iki günde ücretsiz olacak.

METRO, MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN...

Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.