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1 ve 19 Mayıs'ta raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

25.04.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 ve 19 Mayıs'ta raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yaklaşan 1 Mayıs ve 19 Mayıs öncesi ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı toplu taşıma hizmetleri bu iki günde ücretsiz olacak.

METRO, MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN...

Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 19 mayıs atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı ulaşım

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