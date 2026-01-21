10 bin TL'lik ürünü 3 bin TL gösterdiler! Hemen harekete geçildi

İhtiyaç duydukları ürünleri indirimli almak isteyen vatandaşları, kurumsal marketlerin internet sitelerini taklit ederek tuzağa düşüren dolandırıcılara neşter vuruldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) beyaz hacker adı verilen elemanlarının görev aldığı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 350 adet taklit market sitesini tespit ederek erişime engelledi. Dolandırıcıların uzunca süredir sosyal medyada indirim kampanyaları ile vatandaşları tuzaklarına düşürdüğü sahte market siteleri oyununa darbe vuruldu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI HEDEF ALDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre dolandırıcıların özellikle Instagram, Facebook, X gibi sosyal medya mecralarında reklamlar vererek vatandaşları tuzağa çektikleri öğrenilirken, "anlık fırsat" gibi reklam görselleri ile vatandaşı düşünmeden harekete sevk ettikleri ve hazırladıkları sahte sitelere yönlendirdikleri belirlendi.

10 BİN TL'LİK ÜRÜN 3 BİN TL'YE SUNULDU

Hazırlanan taklit sitelere yönlendirilen vatandaşlar piyasada örneğin 10 bin TL olan bir ürün, kendilerine fırsat olarak 3 bin TL'ye sunulunca anında banka bilgilerini paylaşarak kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebiliyor.

PARA GÖNDERİLDİĞİ AN DÖNÜŞÜ OLMUYOR

Vatandaşı ağına düşüren dolandırıcılar ise "para askıda kaldı, tekrar yollayın, iade edeceğiz" yalanıyla birkaç kez insanları kandırabiliyor. Dolandırıldığını anlayan kişiler para iadesi istediklerinde ise iş işten geçmiş oluyor. Genellikle WhatsApp üzerinden irtibat kuran dolandırıcılara bir daha ulaşılamıyor. Böyle bir dolandırıcılığın mağduru olan vatandaşların en yakın karakol, jandarma ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

KURUMSAL FİRMALARIN İSİMLERİNİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcıların en fazla "Migros, A101, Şok, Bim, CarrefourSa, Tarım Kredi Market" gibi kurumsal firmaların internet adreslerini taklit ettiği görülürken, tespit edilen siteler USOM tarafından erişime engellendi. Kurumsal marketleri taklit ettiği için erişime engellenen 350 zararlı bağlantıdan bazıları şunlar: "bim-aktuel-urun. com, indirim-bim-siparisiniziverebilirsiniz. shorted.sbs, aktuelcebimde.cfd, bimshop. ct.ws, migros-extraindirim.vercel. app, migros-hizla-tikla.com.tr, migroscom. org, sanalmarketimmigros.shop, a101icinfirsat.com, hakkimizda101.com, a101kapinagelsin.com, firsatocaktaa101. com, sokfsatlarkacmazgelkapiya.mooo. com, esokmarketler.site, tarimkredicebimde. cfd, tarimmarketindirimleri.cfd, carrefoursa- kis-indirimleri.onrender.com"