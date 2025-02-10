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Fintables

10 Şubat önemli başlıklar: Trump'tan gümrük vergisi hamlesi, Bakan Şimşek'ten açıklamalar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 09:36
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Donald Trump ticaret savaşlarını genişletecek yeni adımını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak ayında açıklanan enflasyon hakkında değerlendirme yaptı. Doğal gaz üretiminin payı artmaya devam ediyor. Fintables haftanın ilk gününde finans gelişmelerini derledi...

10 Şubat önemli başlıklar: Trump'tan gümrük vergisi hamlesi, Bakan Şimşek'ten açıklamalar...

10 Şubat haftasında Fintables finans dünyasında yaşanan gelişmeleri derlemeye devam ediyor. Trump'ın ticarette attığı yeni adımlar gündemde yer ediniyorken yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları takip edildi. İşte detaylar...

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ÖNE ÇIKAN EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurarak ticaret savaşlarını genişletme yolunda bir adım daha attı. Trump, bu tarifelerin tüm ülkelerden gelen metal ithalatına uygulanacağını belirtti.
☑ Avrupa borsalarında son dönemde iyimserlik havası esiyor. Avrupa hisse senetleri, Wall Street’teki rakiplerine kıyasla 2025’in ilk altı haftasında daha iyi performans gösterdi.
☑ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında, yılın ilk ayında yüzde 5 olarak açıklanan enflasyonun son dört yılın en düşük ocak ayı enflasyonu olduğunu belirtti.
☑ Son dönemde kurak geçen havaların ardından enerji üretimimizde doğal gazın payı artıyor. BOTAŞ da 7 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin de hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.
Hazine, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

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TRUMP'TAN YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını duyurarak ticaret savaşlarını genişletme yolunda bir adım daha attı. Trump, bu tarifelerin tüm ülkelerden gelen metal ithalatına uygulanacağını belirtti. Tarifeler, ABD’nin en önemli demir-çelik tedarikçileri olan Meksika ve Kanada gibi ülkeleri de kapsıyor. Trump ayrıca, ABD ithalatına vergi uygulayan ülkelere karşı yeni karşılıklı tarifeler açıklayacağını belirterek, bu önlemlerin ‘anında’ yürürlüğe gireceğini söyledi. ABD çelik ve alüminyum ihtiyacının büyük bir kısmını Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika’dan ithal ediyor. ABD’nin 2023 yılındaki alüminyum ithalatı net tüketiminin %80’inden fazlasını oluşturuyor. Çelik ithalatı daha düşük bir paya sahip olsa da, havacılık, otomotiv ve petrol sondajı gibi sektörler için kritik bir konumda.

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YENİ PAZARLAR BULMALARI GEREKİYOR

Trump’ın tarifeleri yürürlüğe koymasının ardından ithalatçılar ve ihracatçılar hızla yeni pazarlar ve tedarikçiler bulmak zorunda. Tarifelerden etkilenecek ülkelerin başında Güney Kore geliyor. Güney Kore’nin ABD’ye çelik sevkiyatı, Trump’ın ilk ticaret savaşından önceki 2015-2017 ortalamasına kıyasla %70 seviyelerine düşse de, değer bazında ABD hala en büyük ihracat pazarı konumunda. Trump, Çin’den gelen metal ithalatına yönelik ek vergilendirme olup olmayacağını ise açıklığa kavuşturmadı. Halihazırda Çin ürünlerine %10 gümrük vergisi uygulanıyor. Ancak Çin, ABD’den gelen 14 milyar dolar değerindeki ithalatı hedef alan misilleme önlemleri aldığını duyurdu. Bizde ise değişen bir şey olmayacak. İlk Trump döneminde gerginleşen ilişkilerin ardından Türkiye’ye zaten %25 vergi uygulanıyordu.

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AVRUPA BORSALARINI DESTEKLİYOR

Avrupa borsalarında son dönemde iyimserlik havası esiyor. Büyük şirketlerden beklenti üstü gelen bilançolar, Ukrayna için olası barış planı gelişmeleri ve değerlemelerde ABD borsaları ile açılan makas, Avrupa borsalarını destekliyor. Polonya, Avusturya ve Finlandiya gibi Rusya’ya coğrafi olarak daha yakın olan ülkelerin borsaları, Ukrayna konusunda devam eden barış görüşmelerine dair haberlerin etkisiyle daha da iyi performans gösteriyor. Özellikle beklenti üstü gelen ArcelorMittal bilançosunun ardında baz metal hisselerinde daha fazla olumlu hava var. Dünkü Trump kararı sonrası bu şirketlerin güçlü kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Avrupa hisse senetleri, Wall Street’teki rakiplerine kıyasla 2025’in ilk altı haftasında daha iyi performans gösterdi. Olası barış haberlerinin ardından, savunma ve havacılık sektörü hisseleri geçen hafta yüzde 0,9 oranında düşüş göstererek son bir haftanın en büyük kaybını yaşadı. Saab AB, Rheinmetall ve Hensoldt hisseleri yüzde 4,5 ile yüzde 6,1 arasında düşüş gösterdi. Savunma sektörü, 2022’de başlayan savaşın ardından en iyi performans gösteren sektör konumunda bulunuyordu. Avrupa piyasaları ABD’nin Çin’e uyguladığı yüzde 10’luk tarifelere Çin’in misilleme yapmasının ardından olası yeni ticaret politikalarına odaklı. AB, ABD’nin en önemli ihracatçısı konumunda ve olası tarifeden en çok etkilenecek bölge.

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ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında, yılın ilk ayında yüzde 5 olarak açıklanan enflasyonun son dört yılın en düşük ocak ayı enflasyonu olduğunu belirtti. 2023 sonunda yüzde 65 olan enflasyonun 2024 sonunda yüzde 24’e, 2025’te ise tek hanelere yaklaşmasını öngördüklerini ifade etti. Ocak ayında kira, eğitim ve sağlık harcamalarındaki artış nedeniyle hizmet enflasyonunun yüksek seyrettiğini ancak bunun gecikmeli düştüğünü vurguladı.

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ALİMÜNYUM FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında yeni gümrük tarifeleri getireceğini açıklamasının ardından, arz endişeleri nedeniyle alüminyum fiyatları yükseldi. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli alüminyum fiyatı yüzde 0,3 artışla metrik ton başına 2 bin 635 dolara çıkarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) işlem gören alüminyum kontratı yüzde 0,2 yükselerek 20 bin 530 yuan (2 bin 810 dolar) seviyesine ulaştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Post’a verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmek için ‘somut bir planı’ olduğunu belirterek, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü aktardı. Putin ile kaç kez konuştuğunu açıklamaktan kaçınan Trump, 2022’de başkan olsaydı bu savaşın hiç başlamayacağını yineledi. “Putin ile her zaman iyi bir ilişkim olmuştur” diyen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’ı ise “ülke için utanç kaynağı” olarak nitelendirdi.

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DOĞAL GAZIN PAYI ARTIYOR

Son dönemde kurak geçen havaların ardından enerji üretimimizde doğal gazın payı artıyor. BOTAŞ da 7 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. BOTAŞ’ın X hesabından yapılan paylaşımda, günlük 300 milyon metreküplük doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Daha önceki rekor, 19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküplük tüketimle kaydedilmişti.

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THY TRAFİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türk Hava Yolları (THY), Ocak 2025 dönemine ilişkin trafik verilerini açıkladı. THY, ocak ayında toplam 6,8 milyon yolcu taşıyarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında artış kaydetti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, Ocak 2024’te 2,6 milyon seviyesindeyken, 2025’te yüzde 8,5 artarak 2,8 milyona yükseldi. Yolcu doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 82,4 seviyesine ulaştı. Yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranı yüzde 82,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi uçuşlarda bu oran yüzde 83,5 oldu.
Kaynak: Fintables

Hissenet
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