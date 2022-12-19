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%100'lük zam sonrası büyük tuzak! Araç sahipleri kara kara düşünürken boş durmuyorlar... 'Bugüne özel büyük indirim...'

19.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik sigortasında fiyatlar giderek artmaya devam ediyor. Sadece trafik sigortası değil KASKO için de araç sahipleri yükselen fiyatlardan şikayetçi. Bazı sürücüler internet üzerinden ucuza trafik sigortası yaptırma yoluna gidiyor fakat bu da bazı sitelerde oldukça riskli! İnsanların indirim heyecanından yararlanan dolandırıcılar 'sahte poliçe' ile vurgun yapıyor...

%100'lük zam sonrası büyük tuzak! Araç sahipleri kara kara düşünürken boş durmuyorlar... 'Bugüne özel büyük indirim...'

Geçtiğimiz seneden bu yana trafik sigortalarına çok yüksek zamlar geldi. Trafikteki üç araçtan birinde trafik sigortasının olmadığı tahmin ediliyor. KASKO yaptırmak da artık oldukça lüks! Artan fiyatlar dolandırıcıların da iştahını kabarttı. 'Düşük fiyatlı trafik poliçesi' beyanına kanmayın...

Dolandırıcılar, kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden araç sahiplerini arayarak, düşük fiyata sigorta yapacaklarını söylüyor. Bazı vatandaşlar bu planlamayı gerçek sanarak kart bilgilerini paylaşıyor ve daha sonra dolandırıcılar sigorta yapmadan kart dolandırıcılığıyla vurgun yapıyor.

TRAFİK SİGORTASINDA BÜYÜK TUZAK! %50 İNDİRİM ADIYLA...

Trafik sigortasının ortalama bedeli 8 bin TL ise dolandırıcılar genelde bunun yarısını talep ediyor. Her markadan 8 bin TL ortalama fiyat alan araç sahibi 4 bin TL'lik teklifi duyunca bilgilerini paylaşıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden size sunulan fiyatın gerçek olup olmadığını mutlaka sorgulayın!

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Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortasıyla ilgili dolandırılma şikayetlerin son dönemde giderek arttığını belirtirken burada dikkat çekici bir detayı paylaştı. Bazı dolandırıcılar da acentelerin isimlerini kullanıyor.

'BUGÜNE ÖZEL DİYORLAR' VATANDAŞI KANDIRIYORLAR

Örneğin; 'Avrupa Sigorta'dan fiyat teklifi almıştınız. Ben Avrupa Sigorta'dan K.Y, yüzde elli indirim kampanyamız var 8 bin TL olan fiyatınız bugün öderseniz 4 bin TL' gibi oyunlarla vatandaşın parasına göz dikiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası

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