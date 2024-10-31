'100 TL'ye dolarken şimdi 987 TL'ye doluyor' Yeniden uçuşa geçti! En ağır fatura ona kesildi

Gıda fiyatlarında yaz aylarında nispeten düşük seyreden artış hızı Ekim ayıyla birlikte şahlandı. Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 oranında artış yaşandı. En çok artış ise sebzede görüldü. Yıllık enflasyonu yüzde 203'e dayandı. Peki, gıda fiyatları neden artıyor? İşte gıda fiyatlarında son durum...

TV100'de yer alan habere göre; Birleşik Kamu İş İstanbul İl Başkanı Alkoç Başgönül "2021 yılıyla günümüzü kıyasladığımızda gıda fiyatları 100 liraya dolan bir sepet 987 liraya bugün itibarıyla dolmaktadır" dedi.

Gıda fiyatları uçuşa geçti. Yapılan bir araştırma sarsıcı raporu gözler önüne serdi. Artıştaki rekorsa en çok sebzede. Başgönül "Tarlada 2022 yılında üretilen bir ürün bugün yaklaşık 3 kat fazla yakıt gideri ile karşılaşmakta. Yaklaşık 5 kat fazla ilaç gideri ile karşılaşmakta.

GIDA FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu halkın en fazla tükettiği ürünlerden oluşan bir gıda sepetini esas aldı. Gıda fiyatları endeksinin Ekim 2024 sonuçlarını açıkladı. Başgönül "Son 12 ayda gıda fiyatları yüzde 85.1 oranında artış göstermiştir" dedi. Yaz aylarında nispeten düşük seyreden gıda fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bir önceki aya göre artış ekim ayında yüzde 6,6 oldu.

EN AĞIR FATURA SEBZEYE KESİLDİ

10 aylık dönemde yüzde 47,2 oranında artan gıda fiyatlarında geçen yıl ekim ayına göre ise yüzde 59,5 oranında artış kaydedildi. En ağır fatura sebzeye kesildi. Sebzede yıllık enflasyon yüzde 203 oranında arttı. Domates, biber, patlıcanın fiyatları ise adeta cep yakmaya başladı.

"VATANDAŞ BİRKAÇ AY ÖNCE CEBİNDEKİ PARAYLA ALDIĞI ÜRÜNLERİ BUGÜN ALAMIYOR"

Başgönül, "Tarladan çıkıp üreticiye gelene kadar aradaki o yaklaşık 4-5 basamak halinde işleyen komisyoncular halkın önüne gelen sebze fiyatlarını bu şekilde yüksek tutmaktadır" şeklinde konuştu. Bu yıl Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 40,8, et, balık fiyatlarında yüzde 35,4, süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarında yüzde 35,6 oranlarında artış oldu.

Başgönül "Vatandaş birkaç ay önce cebine giren parayla aldığı ürünleri bugün bu şartlarda alamamaktadır" ifadelerini kullandı.