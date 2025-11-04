'11 ilde afetin izlerini siliyoruz' Bakan Kurum 'Asrın İnşası' diyerek açıkladı 'Deprem bölgesinde saatte 23 konutu bitirip teslim ediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"SADECE 1 GECEDE 14 MİLYON İNSANIMIZIN HAYATI DEĞİŞTİ"

"Türkiye 6 Şubat 2023'te tek kelimeyle bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hem çok şiddetliydi hem de çok geniş bir coğrafyayı etkiledi. Haklı olarak asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. Düşünün, sadece 1 gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti.

"DEPREM BÖLGESİ TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ VE EN ÖNCELİKLİ MESELESİ OLDU"

O günden yana deprem bölgesi Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli meselesi oldu. Deprem bölgesi Türkiye'nin kalbidir, geleceğidir. Deprem bölgesinin dirilişi Türkiye'nin istikbal meselesidir diyoruz. Bu anlayışla bir yandan deprem bölgesinde 11 ilimizde afetin izlerini siliyor, bir yandan da bu acılar bir kez daha yaşanmasında diye 81 ilimizin tamamında yapı stoğumuzu yeniliyoruz ve Türkiye yüzyılını dirençli şehirlerin yüzyılına dönüştürüyoruz. Bu yeniden yapım sürecine 'Asrın İnşası' diyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNDE SAATTE 23 KONUTU BİTİRİP TESLİM EDİYORUZ, GÜNDE 550 KONUT TAMAMLANIP TESLİM EDİLİYOR"

11 ilimizde 174 ayrı alanda çalışıyoruz. 3481 şantiyede eş zamanlı bu işler yürütülüyor. 200 bin işçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Deprem bölgesinde saatte 23 konutu bitirip teslim ediyoruz, günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor. Günde 550 konut, saatte 23 konut bu bakış açışıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın İnşa seferberliğinde sona yaklaşmış, son düzlüğe girmiş durumdayız. Bu azimle 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milletimizin oradaki katılımlarıyla büyük bir coşku içerisinde heyecanla 305 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu da şu demek oluyor; deprem bölgesinde yaşayan her 3 depremzede kardeşimden ikisi evine sağlam yuvasına kavuşmuş demek. Yani yüzde 70'ini bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah önümüzdeki hafta 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu, yuvamızı teslim edeceğiz. Yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız.

Hatay'da 86 bin konut teslim ettik. Atatürk Caddesi büyük bir yıkımın gerçekleştiği bir yer. Burayı ayağa kaldırıyoruz. Tarihi yapıların hepsini ihya edecek bir süreci devam ettiriyoruz.