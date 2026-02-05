11 ilde üreticiye 180 milyar lira destek! Bakan Yumaklı deprem bölgesine yatırımı açıkladı

AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, hayatını kaybedenleri rahmetle anmak, onların yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilemek ve çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere kente geldiğini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada olduğunu, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Yumaklı, asrın afetinin 85 milyon vatandaşın desteğiyle asrın dayanışmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi ve büyük desteğiyle de asrın ihya ve inşa faaliyetine dönüştüğünü anlattı.

"Asrın İnşa Seferberliği" kapsamında yapılan çalışmaları aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere AFAD ve diğer bütün kurumlar el ele verip konut, köy evi ve iş yeri olarak, 11 ilde 455 bin 357 bağımsız bölümü inşa etti. Adana'da 11 bin 334 konut, 739 köy evi tamamlanmış ve bunların aralık ayında kurası gerçekleştirilmişti. Diğer yandan AFAD'ın destek ödemesi, taşınma, kira yardımı gibi başlıklarda toplam 3 milyar liraya varan nakdi desteği oldu."

Yumaklı, tarımdan şehirciliğe, ulaştırmadan sağlığa, her alanda deprem bölgesinin yeniden kalkınması için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bunu başaramayacağımıza inananlar ve hatta söylemeye dilim varmıyor ama bunu dileyenler olmadı mı? Elbette oldu, maalesef. Siyaseten bu işin altından kalkmamızı istemeyenler, artık bugün mahcubiyetlerini saklayamıyorlar. Geçtiğimiz 3 yıl, devlet millet dayanışmasını, bütün dünyaya gösterdik." diye konuştu.

DESTEKLERDE BÖLGEDEKİ ÜRETİCİLERE ÖNCELİK!

Bakanlık olarak ilk günden itibaren bölgede tarımsal üretimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin yanında olmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bölge için en kritik konu, suyla ilgili gerekli tedbirleri aldık. İçme suyu, sulama suyu ve diğer buna bağlı altyapıların inşasına başladık. Bu süreçte 11 ilde 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar liralık yatırım yaptık. Devam edenler tamamlandığında bu rakam, 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşın bütün su ihtiyacını karşılamış olduk. Tarımsal üretimin devamı ve altyapının yenilenmesi için 11 ilde 67 milyar lira üreticilere destek verdik ve tarımsal yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o dönemde, hayvansal üretim yapıp telef olan hayvanları sebebiyle mağdur olanlara, 'Hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı tekrar bedelsiz yerine koyacağız' sözünü vermişti. Bu talimatla çalışmaya başladık ve söz verdiğimiz gibi en kısa sürede bunları tamamladık. 50 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş, 550 bin kanatlı ve 26 bin arılı kovanı üreticilere teslim ettik. Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için yetiştiricilerimize yem ve barınak destekleri verdik."

Yumaklı, başvurularda ve desteklerde bölgedeki üreticileri önceliklendirdikleri Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 2 bin 645 projeye 1,2 milyar lira destek sağladıklarının bilgisini vererek, kredilerin ertelenmesi, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi daha birçok konuda çeşitli kolaylıklar sağlandığını aktardı.

Bakan Yumaklı, depremden etkilenen balıkçılara 1021 balıkçı gemisi ve 29 yetiştiricilik tesisine destekleme ödemesinde bulunduklarını dile getirdi.

Destek ve yatırımlar sayesinde üreticilerin gayret ve emeğiyle bölgedeki tarımsal faaliyetlerin kesilmeden devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, bütün şartlara rağmen üretimden vazgeçmeyen üreticilere teşekkür etti.

"4.5 MİLYON DEKAR ALANA SAHİP ÇUKUROVA KORUMA ALTINA ALINDI"

Yumaklı, afet bölgesinin Türkiye'nin tarımsal üretimi açısından stratejik önemde olduğuna dikkati çekerek, Çukurova'nın bereketli topraklarına sahip Adana'nın bu süreçte tarımsal üretimin yeniden güçlenmesinde kilit bir role sahip olduğunu, bu doğrultuda sulama projeleri, fidan dikimleri, ORKÖY destekleri, ekoturizm yatırımları ve katma değeri yüksek üretimi artıracak çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Adana'nın topraklarındaki potansiyeli ülkeye kazandırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Yumaklı, "Son 23 yılda 301 milyar liralık yatırım yaptık ve tarımsal destek sağladık. Su ve sulama alanında 143 tesis hizmete alındı ve 1,3 milyon dekar arazi sulamaya açıldı. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla 4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova, korunma altına alındı. Tarımsal ihracatta çok önemli bir bölge ve bunun son 23 yıldaki artışı, 8 kata çıktı." ifadesini kullandı.

Kent için önem taşıyan müjdeleri paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti:

"1,5 milyar lira yatırım tutarı olan Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) altyapı inşaatının yüzde 93'ü tamamlandı. 3 bin kişiye istihdam sağlayacak proje, Karataş ilçesinin sebze üretiminde bölgenin kalbi olmasını sağlayacak ve ekonomiye yıllık 5 milyar lira katkı sunacak. İçinde yüksek teknolojili seralardan, paketleme tesisleri ve soğuk hava depolarına kadar bir dizi entegre tesisle bu OTB'deki ilk seralar, önümüzdeki ay kurulmaya başlanacak. Bir diğer büyük ve önemli yatırım, ülkemizde bir ilk olacak, Karataş Su Ürünleri OTB. Yatırım tutarı 2,2 milyar lira olan bu OTB, tam kapasite devreye girdiğinde yılda 70 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirecek. Burada da 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Alt yapı inşaatının önümüzdeki ay başlamasını öngörüyoruz. TKDK ve IPARD destekleriyle ilgili çağrıyı 30 Aralık'tan itibaren almaya başlamıştık. Bölgeden çok yoğun talep olduğunu ve olacağını biliyoruz. Çağrı takvimini önümüzdeki ay yayınlayacağız. Adana ve deprem bölgesi illerinden başvuru yapan projelere ilave yüzde 10 proje puanı vereceğiz."

Bakan Yumaklı, 13 milyar lira maliyetli, Çukurova ve Seyhan ilçelerine hizmet verecek Aşağı Seyhan Ovası Sulamaları Yenileme İnşaatı Sağ Sahil Sulaması 1. Kısım işinin yatırım programına alındığını ifade ederek, 50 bin dekar yenileme ve 5,5 kilometre iletim tüneli faydaları olan yatırımın yılın ikinci yarısında ihaleye çıkacağını belirtti.

Adana'da yıl içinde 14 milyar lira maliyetli 6 su yatırımını ihale edeceklerinin bilgisini veren Yumaklı, 5 milyar lira maliyetli 5 yatırımı da yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yumaklı, bir gazetecinin yaban hayvanlarının beslenmesiyle ilgili sorusu üzerine, "Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatıyla ilgili hiç kimsenin ulaşamayacağı yerlere kadar ulaştı. Herkesin gönlü müsterih olsun." dedi.

Adana Valiliğini de ziyaret eden Yumaklı, burada ziyaret defterini imzaladı ve Vali Mustafa Yavuz ile görüştü. Bakan Yumaklı'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ile Hasan Basri Yalçın eşlik etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır