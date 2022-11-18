14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 18 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. Önceki kapanışını yüze 0.04 artışla 18,5975 TL'den yapan dolar 18,5924 TL alış, 18,6026 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 19,3030 TL'den Euro ise 19,2792 TL alış, 19,3270 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, 14, 18 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 18 Kasım Cuma günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar...
22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 981,29 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 964,23 TL'den alınırken 972,24 TL'den satılıyor.
Önceki kapanışını 768,68 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik 770,33 TL'den alınıyor ve 770,51 TL'den satılıyor.
14 gram altın bileziğin değeri 18 Kasım'da yüzde 0,11 yükseldi. 14 gram altın bileziğin alışı 583,18 TL, satışı ise 697,53 TL oldu.