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14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 18 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

18.11.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem günü olan 18 Kasım'da yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolara endeksli olan altın fiyatları, doların yönüne göre hareket ediyor. Öte yandan dolar; 18,5924 TL alış, 18,6026 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki 14, 18 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 18 Kasım 2022 Cuma günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 18 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. Önceki kapanışını yüze 0.04 artışla 18,5975 TL'den yapan dolar 18,5924 TL alış, 18,6026 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 19,3030 TL'den Euro ise 19,2792 TL alış, 19,3270 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, 14, 18 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 18 Kasım Cuma günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 981,29 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 964,23 TL'den alınırken 972,24 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 768,68 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik 770,33 TL'den alınıyor ve 770,51 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

14 gram altın bileziğin değeri 18 Kasım'da yüzde 0,11 yükseldi. 14 gram altın bileziğin alışı 583,18 TL, satışı ise 697,53 TL oldu.

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 18 Kasım 2022 Cuma Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 18 Kasım 2022 Cuma

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