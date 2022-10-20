Altın bilezik fiyatları Merkez Bankası Faiz kararı açıklaması öncesi bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 14 ayar altın bilezik ne kadar? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 920,45 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 903,92 TL, satışı ise 912,93 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 720,86 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 709,95 TL'den alınıyor ve 710,06 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 653,84 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 546,40 TL, satışı 654,37 TL oldu.

20 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

20 Ekim Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 972,38, TL üzerinden yapan gram altın 972,04 liradan alınıyor, 972,19 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.538,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.432,00 liradan alınıyor, 6.535,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.282,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.222,00 liradan alınıyor, 3.281,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.642,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Ekim itibariyle 1.614,00 liradan alınıyor, 1.641,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.609,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.704,00 TL

CANLI ALTIN PİYASASI



