Altın bilezik fiyatları Merkez Bankası Faiz kararı açıklaması öncesi bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 14 ayar altın bilezik ne kadar? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...
Önceki gün kapanışını 920,45 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 903,92 TL, satışı ise 912,93 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 720,86 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 709,95 TL'den alınıyor ve 710,06 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 653,84 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 546,40 TL, satışı 654,37 TL oldu.
20 Ekim Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 972,38, TL üzerinden yapan gram altın 972,04 liradan alınıyor, 972,19 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.538,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.432,00 liradan alınıyor, 6.535,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.282,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.222,00 liradan alınıyor, 3.281,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.642,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Ekim itibariyle 1.614,00 liradan alınıyor, 1.641,00 liradan satılıyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.609,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.704,00 TL