15 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

15 Aralık 2025 ekonomide öne çıkan başlıklar! Küresel piyasalar ve yurt içinde neler yaşandı? Piyasalarda beklentiler ve beklenen veriler ne yönde? İşte ekonomi gündeminin kritik başlıkları…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirdi. Gözler 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde 2. toplantı tarihi olan 18 Aralık'a çevrildi. Geçtiğimiz haftada Fed politika faizini 25 baz puan indirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti. Avrupa'da bu hafta ECB ve BoE'nin faiz kararları takip edilecek. Asya tarafından BoJ'un faiz kararı piyasaların odağında olacak.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ EKİMDE YILLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Hizmet üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,4 artarken, aylık yüzde 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,5 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,4, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 14,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,6 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,7 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,4 azaldı.

İNŞAAT ÜRETİM ENDEKSİ EKİMDE YILLIK YÜZDE 28 ARTTI

İnşaat üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 28 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks ekimde yıllık bazda yüzde 28 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 29,9 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

Endeks, ekimde bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 0,2, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,6 azalırken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,4 arttı.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ

Cuma günü açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü. Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), cuma günü 217,355 puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Geçen hafta ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 11.349,23 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 11.311,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,92 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,38 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına dair belirsizliklerle, haftaya negatif başladı. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak güne yükselişle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Yeni haftada yurt içi piyasalarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 18 Aralık 2025'te açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti piyasaların odağında olacak. Salı konut fiyat endeksi, konut satışları, perşembe TCMB PPK toplantı özeti, cuma tüketici güven endeksi takip edilecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

