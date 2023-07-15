15 günlük fark ilave ediliyor! Emekli, memur, memur emeklisi... Milyonlar bekliyordu: Zamlı maaşlar hesaplarda

Son günlerin en çok konuşulan konusu memur ve emekli maaşı zammı! Zam oranlarının netleşmesiyle beraber gözler hesaplara çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşını artıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin TL'ye yükselirken SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri de maaşlarını yüzde 25 zamlı olarak alacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; ilk ödeme bugün itibarıyla 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibarıyla yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Diğer yandan 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı. Kamu personeline 8 bin 77 liralık ek ödeme de yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.

MEMUR MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM

Memurların ocak-haziran döneminde aldıkları maaşa yüzde 17.55 zam yapılacak. Ayrıca bu tutara 8 bin 77 TL seyyanen zam da ilave edilecek. 11 bin 848 TL olan en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselecek. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği için, seyyanen zamma dair 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek. Öte yandan bu ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemeleri hesabına dahil edilmeyecek.

EYT VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Emekliye yapılan yüzde 25'lik maaş zammında EYT ile emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da faydalanacak. Memur emekli aylıkları için enflasyona göre yüzde 17.55 olarak belirlenen zam oranı yasayla yüzde 25'e tamamlanacak. En düşük memur emeklisi maaşı yüzde 25'lik artışın ardından 9 bin 877 TL olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan seyyanen zam, memur emeklilerinin maaş, ikramiyelerine yansımayacak. Ayın başında maaşlarını alan memur emeklilerine yüzde 25 zamdan oluşan fark da önümüzdeki günlerde yatırılacak.

Yüzde 25 zam, emeklilerin kök maaşlarına uygulanacak. Kök maaşı 6 bin TL ve altında kalanların emekli aylıkları temmuzdan sonra da 7 bin 500 TL olarak ödenmeye devam edecek. Kök maaşı 7 bin TL olanın maaşı 8 bin 750 TL olacak. Kök maaşı 6 bin TL ve altında olan emekliler yıl sonuna kadar 7 bin 500 TL emekli maaşı alacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Memur zammı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da 23.490 TL oldu. Hasta, yaşlı, engelli, yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödeme kalemleri de artıyor. Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 TL, yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1.875 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 TL'ye, engelli yakını aylığı 1.874 TL'ye yükseldi. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen destekler de 2 bin 421 TL ile 4 bin 358 TL arasında değişkenlik gösterecek.

İŞTE MAAŞLAR

Üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün 20 bin 724 TL olan maaşı 32 bin 451 TL'ye, üniversite mezunu memurun (9/1) 12 bin 632 TL olan maaşı 22 bin 938 TL'ye çıktı. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmış bulunuyor. Kamuda çalışan hizmetlinin (15/1) maaşı 10 bin 464 TL'den 20 bin 376 TL'ye, teknisyenin (9/1) maaşı 10 bin 142 TL artışla 11 bin 773 TL'den 21 bin 915 TL'ye çıktı. Genel müdür maaşı 45 bin 548 TL'den 61 bin 618 TL'ye, daire başkanlarının da 33 bin 511 TL'den 47 bin 468 TL'ye yükseldi.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 25'LİK ZAM

Memurların ardından SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri zamlı maaşlarını alacak. Bu kapsamdaki emekliler için daha önce yüzde 19.77 olan zam oranı da yüzde 25 uygulanacak. SSK'lılar emekli maaşını her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular da 25-28'inde alıyor. Memur emeklileri temmuz maaşını 1-5 Temmuz arasında aldı. Burada oluşan fark da SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak. Yeni zamla beraber SSK kök maaşı 6 bin 93 lira olan en düşük SSK (2008 öncesi) emeklisinin aylığı 7 bin 616 TL olacak. SGK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatırılacak.



