16 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Küresel piyasalarda geçen hafta Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD, Avro Bölgesi, Japonya ve İngiltere'deki para politikası kararlarına çevrildi.

TRUMP’DAN PETROL AÇIKLAMA

ABD'li yetkililerin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en büyük petrol üreticisi olduklarını belirterek, bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti.

Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini engellemenin daha önemli olduğunu kaydeden Trump, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

TRUMP: DERHAL FAİZİ İNDİRİN

Trump, ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

FED’DAN FAİZ BEKLENTİSİ

Gelecek hafta yoğun bir merkez bankaları takvimi öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar hem enerji fiyatlarını hem de enflasyon endişelerini artırırken, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güç kaybetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında yapacağı beklentileri ötelenirken, yıl genelinde ise daha önce 2 olan gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsasında geçen hafta negatif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,60, Nasdaq endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 geriledi.

AVRUPA’DA FAİZ KARARI

Avrupa borsalarında geçen hafta İtalya hariç negatif bir seyir izlenirken, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarında ECB'nin gelecek hafta 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı beklenilenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Ay başında faiz indirim beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise bu hafta politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Avrupa genelinde enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik belirsizlikler pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırmaya devam etti. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri yayımladıkları bahar raporlarında, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tırmandıracağı ve alım gücünü zayıflatacağı uyarısında bulundu.

KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR

Asya tarafında geçen hafta Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi ve enerji tedarikine yönelik endişelerle negatif bir seyir öne çıktı. Asya borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim sonucu petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

JAPONYA’DAN AÇIKLAMA

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yakından takip edilirken Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planı olmadığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da Japonya ile bağlantılı gemilerin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için neler yapılacağını değerlendirdiklerini belirtti.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,35 yükselişle 13.092,93 puandan kapandı. Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarının geriliyor olması rotanın farklı bir yöne oluşmasına neden oluyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltabiliyor.

BU AY YÜZDE 40 YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ise 100 doların üzerinde savaşın üçüncü haftasına başladı. Brent petrolünün varil fiyatı 1,27 dolar artarak yüzde 1,2 yükselişle 104,41 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 54 sent yükselerek 99,25 dolar seviyesine ulaştı. Her iki petrol kontratı da bu ay yüzde 40’tan fazla yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

DOLAR GERİLEDİ

Dolar ise hafif değer kaybetti. Dolar üzerinden fiyatlanan emtiaların diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş ise faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

ÇİN EKONOMİSİ

Çin ekonomisi, ABD'nin uyguladığı tarifelerin yarattığı belirsizliklerle geçen 2025'in ardından yeni yıla iç ekonomik göstergelerdeki güçlü performansla başladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

BU HAFTA NELER OLACAK?

Yurt içinde haftanın en önemli gündemi Hazine ihaleleri ve bütçe verileri olacak. Bugün 5 ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenlenecek ve şubat ayı merkezi yönetim bütçe dengesi açıklanacak. Yarın ise 2 ve 4 yıl vadeli tahvil ihaleleri ile birlikte şubat ayı Konut Fiyat Endeksi verileri takip edilecek

Küresel tarafta haftanın odağı merkez bankası kararlarında olacak. Çarşamba günü Fed'in faizleri %3,50-3,75 aralığında sabit tutması beklenirken aynı toplantıda makroekonomik projeksiyonlar da yayımlanacak. Perşembe günü ECB'nin mevduat faizini %2 seviyesinde, İngiltere Merkez Bankası'nın ise politika faizini %3,75'te sabit tutması öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş merkez bankalarının faiz indirim beklentilerini zayıflatıyor. Bugün açıklanacak Çin'in şubat ayı sanayi üretimi ve perakende satış verileri ise küresel iç talep görünümüne dair önemli sinyaller verecek.

TARİHİ ZİRVE

Enerji piyasalarında dikkatler ham petrole çevrilmiş olsa da asıl kriz fuel oil tarafında derinleşiyor. Normalde rafinerilerde en katma değersiz ürün olarak görülen fuel oil, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle tarihi seviyelere yükseldi.