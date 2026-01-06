FİNANS

18-25 yaş arası dikkat: Erdoğan duyurdu 'İlk 6 aylık maaşı biz karşılayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve iş süreci ile ilgili önemli açıklamalar yaparak yeni gelişmeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "18-25 yaş arası gençlerin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşını ve sigorta primini devlet ödeyecek. Projeden 3 yılda 750.000 genç faydalanacak" dedi.

Hande Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuştu. Erdoğan gençlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 18-25 yaş arası gençlerin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşını ve sigorta primini devletin ödeyeceğini söylerken projeden 3 yılda 750.000 gencin faydalanacağını belirtti.

"STAJ SÜREÇLERİNE DESTEK"

"Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık, 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine destek sunacağız, başvuruları İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK 6 AYLIK MAAŞLARINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

İlk Adım Programı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız" dedi.

Güç Programı ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz" şeklinde konuştu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI AYLIK GELİRİ

İŞKUR Gençlik Programı'nda aylık gelir ile ilgili ise Erdoğan "Günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

