FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve emekli maaş zamları netleşti. Milyonların merakla beklediği verilerin gelmesiyle yeni maaş hesapları yakından takip ediliyor. Bir yandan da emekliler için seyyanen zam konusu konuşulmaya başlandı. Cem Küçük'ten dikkat çeken bir çıkış gelirken Küçük "Seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz" diyerek rakam verdi.

Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'
Hande Dağ

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur ve emekli zamlı maaşlarına odaklanırken bir yandan da en düşük emekli maaşı konusu konuşuluyor. Emeklilerle ilgili seyyanen zam talebi de dile getiriliyor. Canlı yayında emekli maaşları konusunda dikkat çeken bir çıkış geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti! Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Cem Küçük ten emekliye seyyanen zam çıkışı Başka hiçbir şey kurtarmaz 1

"BUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ LAZIM"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Emekli konusunu burada 2024'te ben şahsım adına çok gündeme getirdim. Türkiye'de 16 milyon emekli var. 3 milyonu ekstra iş yapıyor. 13-14 milyon emekli çalışmıyor. Türkiye'de 50 yaş üzeri ortalama nüfusun %25'i oldu. Yani artık Türkiye'de 14-15 milyon insan yani 60 yaş üstü yaşlı kategorisinde. Bayağı da artıyor her sene bu. Şimdi çalışan memurların durumu görece olarak bak tekrar ediyorum görece iyi. Karı koca Anadolu'da bir memur çalışıyorsa memursa iyi. Ama tek başına bir memur İstanbul'da kirada da oturuyorsa isterse 100.000 lira da olsa çok zorlanır. Bakın profesör maaşı, 135.000 TL olmuş maaş çok düşük, profesör dediğinin maaş 200.000 TL filan olur. Doktor, öğretmen 100.000 lira hani.... Tamam onların gene durumu görece iyi. Ama emeklinin durumu memur emeklisi de bizim gibi normal emekliler de işte en düşük memur emeklisinin maaşı 28.000 TL olmuş. Bir polis 35 - 37 bin TL oldu ya. Polis şu an 82.000 TL olmuş maaşı polisin, başkomiserin 89.000 TL olmuş. Emekli olsa 40.000 TL alamıyor şu an. Yani şimdi bunun hakikaten iyileştirilmesi lazım. Artık Anadolu'da emekli maaşıyla iki kişi kira vermese de geçinemez. Yani ben şimdi gitsem eşimle Zonguldak'ta karı koca bir tane maaş hatta iki tane maaş kira verme çok zorlanırsın. 30.000 TL al Zonguldak'ta kira verme geçinemezsin. 50.000 - 60.000 biraz daha idare eder, ya bu da asgari yaşam. Dolayısıyla bu şartlar insani şartlarda değil artık. Bak 2023'e kadar böyle bir sorun yoktu. Yani hayat pahalılığı gene vardı ama hükümet müdahale etti. Emekli maaşı ve benzeri.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar?

Cem Küçük ten emekliye seyyanen zam çıkışı Başka hiçbir şey kurtarmaz 2

"SEYYANEN ZAM DIŞINDAN HİÇBİR ŞEY KURTARMAZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok işi var, kolay değil, Allah yardımcısı olsun. Ama bu emeklilere en az 5'er, 6'şar bin lira seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz. Bugün 24 - 25 bin lira maaşlarla 17 - 18 bin liralarla hayat idame ettirmek çok zor. Seyyanen artık 5 bin TL mi 10 bin TL mi ne veriyorsanız bunu... En azından şu asgari ücrete mesela en düşük maaşlar 18 - 19 olmuş ya bunu 25 - 26 bin liraya getir. Ortalama maaşları da 30 - 35 bin liraya çek. Bunlar da belki yetmeyecek ama toplum der ki ya bunlar adaleti sağladı bize"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi 'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

Cem Küçük ten emekliye seyyanen zam çıkışı Başka hiçbir şey kurtarmaz 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?Yeni KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?
ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor! ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli maaş zammı emekli zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.