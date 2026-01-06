Cem Küçük'ten emekliye seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur ve emekli zamlı maaşlarına odaklanırken bir yandan da en düşük emekli maaşı konusu konuşuluyor. Emeklilerle ilgili seyyanen zam talebi de dile getiriliyor. Canlı yayında emekli maaşları konusunda dikkat çeken bir çıkış geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

"BUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ LAZIM"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Emekli konusunu burada 2024'te ben şahsım adına çok gündeme getirdim. Türkiye'de 16 milyon emekli var. 3 milyonu ekstra iş yapıyor. 13-14 milyon emekli çalışmıyor. Türkiye'de 50 yaş üzeri ortalama nüfusun %25'i oldu. Yani artık Türkiye'de 14-15 milyon insan yani 60 yaş üstü yaşlı kategorisinde. Bayağı da artıyor her sene bu. Şimdi çalışan memurların durumu görece olarak bak tekrar ediyorum görece iyi. Karı koca Anadolu'da bir memur çalışıyorsa memursa iyi. Ama tek başına bir memur İstanbul'da kirada da oturuyorsa isterse 100.000 lira da olsa çok zorlanır. Bakın profesör maaşı, 135.000 TL olmuş maaş çok düşük, profesör dediğinin maaş 200.000 TL filan olur. Doktor, öğretmen 100.000 lira hani.... Tamam onların gene durumu görece iyi. Ama emeklinin durumu memur emeklisi de bizim gibi normal emekliler de işte en düşük memur emeklisinin maaşı 28.000 TL olmuş. Bir polis 35 - 37 bin TL oldu ya. Polis şu an 82.000 TL olmuş maaşı polisin, başkomiserin 89.000 TL olmuş. Emekli olsa 40.000 TL alamıyor şu an. Yani şimdi bunun hakikaten iyileştirilmesi lazım. Artık Anadolu'da emekli maaşıyla iki kişi kira vermese de geçinemez. Yani ben şimdi gitsem eşimle Zonguldak'ta karı koca bir tane maaş hatta iki tane maaş kira verme çok zorlanırsın. 30.000 TL al Zonguldak'ta kira verme geçinemezsin. 50.000 - 60.000 biraz daha idare eder, ya bu da asgari yaşam. Dolayısıyla bu şartlar insani şartlarda değil artık. Bak 2023'e kadar böyle bir sorun yoktu. Yani hayat pahalılığı gene vardı ama hükümet müdahale etti. Emekli maaşı ve benzeri.

"SEYYANEN ZAM DIŞINDAN HİÇBİR ŞEY KURTARMAZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok işi var, kolay değil, Allah yardımcısı olsun. Ama bu emeklilere en az 5'er, 6'şar bin lira seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz. Bugün 24 - 25 bin lira maaşlarla 17 - 18 bin liralarla hayat idame ettirmek çok zor. Seyyanen artık 5 bin TL mi 10 bin TL mi ne veriyorsanız bunu... En azından şu asgari ücrete mesela en düşük maaşlar 18 - 19 olmuş ya bunu 25 - 26 bin liraya getir. Ortalama maaşları da 30 - 35 bin liraya çek. Bunlar da belki yetmeyecek ama toplum der ki ya bunlar adaleti sağladı bize"