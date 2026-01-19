19 Ocak Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Haftalık çalışmalarına 20 Ocak Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi gündemine dair de önemli gündemler olacak. Bu hafta yurt içinde ve yurt dışında takip edilecek önemli veri akışları da var. Diğer yandan küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

TCMB FAİZ KARARI! İŞTE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bu hafta yurt içinde TCMB'nin para politikası kararları takip edilecek. Bu hafta yurt içinde pazartesi konut fiyat endeksi, salı konut satışları, perşembe TCMB faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, cuma Fitch ve Moody's'in Türkiye için beklenen kredi notu değerlendirme raporları takip edilecek.

Bu hafta küresel tarafta Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlediği yıllık toplantıları da yakından takip edilecek. 19-23 Ocak'ta gerçekleştirilecek toplantılarda ABD Başkanı Trump'ın 21 Ocak'ta konuşması bekleniyor. ABD'de 19 Ocak ile başlayan haftada çarşamba konut başlangıçları, bekleyen konut satışları, New York Fed öncü göstergeler endeksi, inşaat izinleri, inşaat harcamaları, perşembe büyüme, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma S&P Global imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Bu hafta pazartesi Avro Bölgesinde enflasyon, salı Almanya'da ÜFE, Zew beklenti endeksi, İngiltere'de ILO işsizlik oranı, çarşamba Avro Bölgesinde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, İngiltere'de enflasyon, perşembe Avro Bölgesinde ECB toplantı tutanakları, tüketici güven endeksi, cuma Avro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Bu hafta pazartesi Çin'de büyüme, perakende satışlar, sanayi üretimi, Japonya'da sanayi üretimi, perşembe Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma Japonya'da enflasyon ve BoJ'un faiz kararı takip edilecek.

TBMM'DE BU HAFTA

Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre, en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin lira olacak. Asgari ücret işveren desteği 2026 yılı için 1 Ocak'tan itibaren 1000 liradan 1270 liraya yükseltilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetleyecek, aykırı hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenleyebilecek. Genel Kurul daha sonra, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK VE TİCARİ GERİLİMLER ÖNE ÇIKIYOR

Jeopolitik riskler, ticari gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler küresel piyasalarda yeni haftada risk algısının artmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıkladı. 1 Şubat'tan itibaren, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Gümrük vergisi tarifelerine ilişkin risklerin yeniden ortaya çıkmasının yapay zeka ve teknoloji hisseleri öncülüğünde rekor seviyeleri gören borsalar için yeni bir sınav olabileceği öngörülüyor. Analistler, ABD'nin ticari yaptırımlarının Avrupa hükümetlerinin ellerindeki ABD varlıklarını azaltma ve avroyu destekleme olasılığını artırdığını söyledi.

Geçen hafta Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu. Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor. Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi. Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi. Fed Başkanı Powell'ın yerine geçebilecek adaylar arasında Hassett'in daha "piyasa dostu" bir isim olarak görüldüğüne işaret eden analistler, ancak Beyaz Saray ile bağının bankanın bağımsızlığına yönelik endişelere yol açtığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın Fed başkanı adaylarından BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder ile perşembe günü görüştüğünü belirterek, yeni Fed başkanının Trump'ın Davos'a yapacağı ziyaretin öncesinde veya sonrasında açıklanmasını beklediğini kaydetti.

Öte yandan Trump, 6 Ocak protestolarından sonra kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e 2 hafta içinde dava açacağını bildirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, "İş gücü piyasası koşullarında açık ve sürekli bir iyileşme olmadığı sürece, politikayı ayarlamaya hazır olmalıyız." dedi. Bowman, koşullar değişmeden, duraklama yapacaklarına dair sinyal vermekten kaçınmaları gerektiğini anlattı. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da mevcut politika duruşunun politika faiz oranına ilişkin ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını belirlemek açısından Fed'i iyi bir konumda bıraktığını söyledi.

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel piyasadaki petrol arz fazlası nedeniyle jeopolitik petrol risk priminin sınırlı kalmasının beklendiğini, bunun İran ve Venezuela'daki üretim belirsizliğini telafi edebileceğini bildirdi. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 76,3'e çıktı.

Bu arada Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlediği yıllık toplantıları, jeopolitik risklerin ve küresel borçların arttığı, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla ilerlediği ve küresel işbirliği açısından kritik bir dönemeçte "Diyalog Ruhu" temasıyla 130 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek. WEF'in bu yıl 56'ncısını düzenlediği yıllık toplantıları, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak. ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki konuşmasını 21 Ocak'ta öğleden sonra yapması planlanırken, Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın da eşlik etmesi bekleniyor. Forumdan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceği bekleniyor.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla yüzde 4,22'de, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 99,2 seviyesinde seyrediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR

Jeopolitik, ticari riskler ve Fed'e ilişkin endişelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, 4 bin 690,9 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu cuma günkü kapanışına göre yüzde 1,8 yükselişle 4 bin 663,6 dolardan işlem görüyor.

94,1 dolarla rekor seviyeyi test eden gümüşün ons fiyatı da cuma günkü kapanışın yüzde 4 üzerinde 93 dolarda seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yüzde 0,1 artışla 63,6 dolara yükseldi.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

ABD'de bugün "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olacak. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odağına yer alacağını söyledi.

AVRUPA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) büyük siyasi gruplar, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirdi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da AB üyesi ülkelerin liderlerinin "önümüzdeki günlerde" Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşması imzalandı. Analistler, jeopolitik gelişmelerin Avrupa piyasalarının yönünü etkileyebileceğini söyledi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin'in büyüme verisinin iyi gelmesi risk iştahını bir nebze artırdı. Çin ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşe ek olarak ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizliklere karşın 2025'te yüzde 5 büyüdü. Ülkede aralık ayına ilişkin perakende satışlar yıllık yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kalırken, sanayi üretimi yüzde 5,2 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Japonya piyasaları ise siyasetin gölgesinde kalmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 8 Şubatta yapılması planlanan erken seçime dair bugün açıklamalar yapması bekleniyor. Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,58, 40 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90 tüm zamanların, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,25'le, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 3,25'le 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Japonya'da kasım ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 2,2 azaldı.

Yapay zeka yatırımlarının verimli bir şekilde devam edeceğine ilişkin iyimserlikle Güney Kore'de Kospi endeksi 4.907,38 puanla rekor seviyeyi gördü. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır