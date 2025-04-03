FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 Nisan'da ikiye katladı! Boykot çağrısı sonrası Türkiye çapında ilginç veri: Kartlar alışveriş için bol bol harcandı

2 Nisan'da ikiye katladı! Boykot çağrısı sonrası Türkiye çapında ilginç veri: Kartlar alışveriş için bol bol harcandı

03.04.2025 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada özellikle gençler tarafından başlatılan, ardından CHP'nin de desteklediği boykotun gerçekleştiği 2 Nisan ile ilgili çarpıcı bir veri ortaya çıktı. Boykotu destekleyenlerin alışverişten kaçındığı, karşı çıkanların ise alışverişe yöneldiği 2 Nisan'da Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kartlı alışverişlerin tutarı mart ayı ortalamasını geçti. Ayrıca 1 Nisan ve 2 Nisan tarihlerinde yapılan işlem sayısı farkı da dikkat çekti.

2 Nisan'da ikiye katladı! Boykot çağrısı sonrası Türkiye çapında ilginç veri: Kartlar alışveriş için bol bol harcandı

Özellikle Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararlar üzerine başlatılan çağrılar sonrası dün (2 Nisan) genel boykot gerçekleşti. Boykotun gerçekleştiği gün kartlı harcamalara ilişkin ilginç veriler ortaya çıktı. Buna göre 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

2 NİSAN BOYKOT GÜNÜ, 1 NİSAN'I İKİYE KATLADI

AA muhabirinin BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

thumbs_b_c_7208f8e7ab5c96f54b992766dc191a77

MART ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

thumbs_b_c_a9a9cc09585bd8fb476e6f9e76252afc

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

'BOYKOT' ÇAĞRILARINDA 10 GÖZALTI

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu!

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu!

 Trump'tan 185 ülkeye vergi: Türkiye listede!

Trump'tan 185 ülkeye vergi: Türkiye listede!

 Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Ev sahibi ve kiracıların beklediği oran açıklandıEv sahibi ve kiracıların beklediği oran açıklandı
SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu!SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı boykot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev sahibi ve kiracıların beklediği oran açıklandı

Ev sahibi ve kiracıların beklediği oran açıklandı

Mourinho'ya ateş püskürdü: "Defol git bu ülkeden"

Mourinho'ya ateş püskürdü: "Defol git bu ülkeden"

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu!

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu!

2 Nisan'da ikiye katladı

2 Nisan'da ikiye katladı

Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay! 250 TL’yi bugün yatırıyorlar…

Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay! 250 TL’yi bugün yatırıyorlar…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.