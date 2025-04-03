2 Nisan'da ikiye katladı! Boykot çağrısı sonrası Türkiye çapında ilginç veri: Kartlar alışveriş için bol bol harcandı

Özellikle Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararlar üzerine başlatılan çağrılar sonrası dün (2 Nisan) genel boykot gerçekleşti. Boykotun gerçekleştiği gün kartlı harcamalara ilişkin ilginç veriler ortaya çıktı. Buna göre 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

2 NİSAN BOYKOT GÜNÜ, 1 NİSAN'I İKİYE KATLADI

AA muhabirinin BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL’ye yükseldi.

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

MART ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

'BOYKOT' ÇAĞRILARINDA 10 GÖZALTI

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır