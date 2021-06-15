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2 yılda tamamlanacak! Kanal İstanbul açıklaması...

15.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, "Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir. Köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız." dedi.

2 yılda tamamlanacak! Kanal İstanbul açıklaması...

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün temel atma töreni çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'nin her yerinde büyük projelere devam ettiğini dile getiren Çolak, bu projelerden yapım çalışmaları bitenlerin hizmete açıldığını, hızlı bir şekilde yeni projelere başlandığını söyledi.

Çolak, Bakanlık tarafından yürütülen Kanal İstanbul çalışmaları kapsamında Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu üzerindeki geçişi sağlayacak Sazlıdere köprüsünün şantiyesinde basın açıklamasını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Çolak, "Çalışmalarımız 29 Mayıs'ta başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda çalışmalarımız hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir." diye konuştu.

Çolak, köprüye ilişkin teknik bilgilere değinerek, ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğunun 860 metreye ulaşacağını, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğun 1.618 metre olacağını anlattı.

Yapım süresinin 3 yıl olarak düşünüldüğünü dile getiren Çolak, yüklenici ile bu sürenin kısaltılması noktasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

2 YILDA TAMAMLANACAK

Çolak, kule yüksekliği 196 metre olacak köprünün 4 gidiş 4 geliş olmak üzere 8 şeridinin bulunacağını kaydederek, köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacaklarını vurguladı.

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"ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRMEKTEDİR"

Turgay Çolak, çalışmaların durduğuna ilişkin iddiaların bulunduğuna dair bir soru üzerine, "Hayır, doğru değil. Çalışmalarımız tüm hızıyla iki kule temelinde de devam etmektedir.

Arkamda gördüğünüz batı kule temelde ve karşımızda doğu kule temelde kazımız sürmektedir." açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları zorlaştırdığına ilişkin bir soruya karşılık Çolak şunları söyledi:

"Biz kendi çalışma alanımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu) talimatları doğrultusunda amacımız bir an önce bu çalışmayı belirtilen süreden daha kısa sürede tamamlamak. Bu nedenle çalışmalarımıza odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek.

Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacağı öğrenildi.

Çevresine iki şehrin inşa edileceği Kanal İstanbul'un yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, yeşil alanlar zarar görmeyecek.

Kaynak: AA

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