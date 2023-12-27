2020 asgari ücreti: Asgari ücret 2020'de ne kadardı?

Asgari ücrete zam haberi bekleyen kişiler her sene bu tutarın yıllara göre nasıl bir değişim gösterdiğini araştırmaya başlar. Bu bağlamda “2020 yılı asgari ücret ne kadar?” sorusunun da sıklıkla gündeme geldiği söylenebilir. 2020 senesinde asgari ücrete yılın ilk ayından itibaren olmak üzere yalnızca 1 defa zam yapılmıştır. Dolayısıyla çalışanlara ödenen minimum maaşa ara zam yapılmadığı bilinen bu senede asgari ücret 2020 tutarının brüt, net ve işveren maliyeti şeklinde kaç TL olarak açıklandığı ele alınmalıdır.

2020 asgari ücret kaç TL oldu?

“2020 yılı asgari ücret ne kadar?” sorusunun cevabı merak edilir. 2020 senesinde çalışanlara ödenecek olan asgari ücret tutarının kaç TL olacağı 27 Aralık 2019 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak halka arz edilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılının başından itibaren çalışanlara ödenen bu minimum ücret bir önceki seneye göre yaklaşık olarak %15 oranında artmıştır. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilerden yola çıkılarak “2020’de asgari ücret ne kadardı?” sorusuna yanıt verilmesi mümkündür. Ancak bu konuda bilgi sunulurken asgari ücretin 2019 ve 2020 yılındaki tutarlarıyla birlikte karşılaştırmalı olarak açıklanmasında fayda vardır. Dolayısıyla “2020 asgari ücret ne kadar?” sorusuna yanıt olan detaylı bilgiler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

2019’da 2.020,90 TL olan net asgari ücret tutarı 2020 senesinde 2.324,71 TL’ye yükselmiştir.

Asgari ücretin brüt tutarı ise 2019 senesinde 2.558,40 TL iken 2020 yılında 2.943 TL olarak hesaplanmıştır.

2019 senesinde 3.006,12 TL olan asgari ücret işveren maliyeti de SGK primi ile işsizlik sigortası tutarlarının artış göstermesine bağlı olarak 2020 yılında 3.458,03 TL şeklinde açıklanmıştır.

2020'de asgari ücret ne kadar arttı?

2019 senesinde çalışanlara ödenen asgari ücret tutarının 2020’nin başında yaklaşık olarak %15 oranında artırıldığı görülür. Buna ek olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücretin yıllara göre değişimine dair sunulan veriler incelendiğinde, bu konuya yönelik daha detaylı bilgiler aktarılabilir. Yani 2020 yılı asgari ücret brüt, net ve işveren maliyeti tutarlarının bir önceki seneye göre kaç TL arttığı şu şekilde belirtilmelidir:

2020 asgari ücret brüt tutarın 2019’daki ücrete göre 384,6 TL artış gösterdiği söylenebilir.

2020 asgari ücret net tutarı ise 2019’daki rakama göre 303,81 TL artmıştır.

SGK primi ile işsizlik sigortası gibi kalemlerin de artış göstermesine bağlı olarak 2020 yılındaki asgari ücret işveren maliyeti bir önceki seneye göre 451,91 TL yükselmiştir.

2020 brüt asgari ücret SGK primi ve işsizlik sigortası kaç TL?

Asgari ücretin geçmiş senelerde kaç TL olduğunu araştıran kişiler için SGK primi ile işsizlik sigortası gibi kalemlerin tutarları da önem arz eder. Nitekim bu kalemler asgari ücretin brüt tutarı kapsamında yer alır. Dolayısıyla 2020 net asgari ücret tutarına eklenen SGK priminin 412,02 TL olduğu söylenmelidir.

Buna ek olarak, yine aynı senede asgari ücretin net tutarına yansıtılan işsizlik sigortası tutarının ise 29,43 TL olduğu açıklanabilir. 2020 senesinde gelir vergisi tutarı 375,23 TL iken damga vergisi ücreti de 22,34 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla ele alınan bu senede asgari ücretin net tutarına yansıtılan diğer kalemlerin toplamı 839,02 Türk lirasıdır.





