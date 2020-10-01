2020 Ekim altın hesabına en fazla faiz veren bankalar! Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!

Altın fiyatlarının ons üzerinden sürekli hareketli olması ve yükselişe devam etmesi yatırım yapanları ve yatırım yapmak için altın alanları heyecanlandırdı. Altın ve dolar fiyatlarının ani çıkışları ve inişlerinin ardından vadeli mevduat hesabı açmak isteyen vatandaşlar hangi bankanın vadeli yatırım faizi fazla olduğunu araştırıyor. Altının son yıllardaki artış oranının son zamanlarda tarihi seviyeye çıkmasının ardından altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar şu an hangi banka altın faiz oranlarının fazla veriyor araştırmasına başladı. Ekim ayında altın fiyatlarının çıkmasının ardından hangi banka altın hesabı faiz oranı yüksek araştırması yapılmaya başlandı. Sizler için altın hesabında en yüksek faiz veren bankaları listeledik. Yakın bir zamanda altın hesabı açmayı düşünen varsa eğer mutlaka haberimizi detaylı olarak okumasını öneririz... 2020 EKİM ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı. Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor. Peki en çok kazandıran altın hesabı hangisi? Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için en güncel altın hesabı faiz oranlarını hazırladık. İşte bankaların en yüksek faiz oranı veren altın hesabı ve altın hesabında komisyon ücreti almayan bankalar listesi!

ALTIN HESABINA EN YÜKSEK FAİZ VEREN İLK 3 BANKA Odeabank Ekim ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 13.00 ING Bank Ekim ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 12.90 Burgan Bank Ekim ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 12.50 ENPARA ALTIN HESABI Altına yatırım yapmak isteyenlerin Ekim'de en iyi altın faizi veren bankalar sorusu için araştırmalarımız devam ediyor. QNB Finansbank'ın uygulaması olan ve internet bankacılık hizmetlerinde çok kolaylık sağlayan enpara altın hesabı için de karşımıza çıkıyor. Enpara altın hesabı diğer bankalara oranla oldukça uygun fiyat oranları sunarak, altın hesabı olan müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Altın hesabı olanların a-sat yaptığında kesilen komisyon oranları ve makas fiyatlarının da çok uygun olduğu Enpara altın hesabı müşterileri tarafından çok cazip bir hesap olarak değerlendiriliyor. KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI Türkiye'nin en büyük katılım bankalarından birisi olan Kuveyt Türk ise altın hesabı olanlara çok güzel bir özellikle hizmet ediyor. Altınımı fiziksel olarak çekebilir miyim sorusuna çok güzel bir yanıt veren Kuveyt Türk bu avantajı sunuyor. Kuveyt Türk altın hesabının bir diğer özelliği ise altının, belirlediğiniz bir miktara geldiğinde otomatik olarak bozdurulup liraya çevirmesi müşteriler tarafından oldukça cazip geliyor. Altın günleri bile olan Kuveyt Türk Bankası'nın altın al-sat dönemleri bu günlerde oldukça karlı oluyor. Kuveyt Türk'ün kendine has dört farklı altın hesabı bulunuyor.

Ekim'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Ekim 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? TÜRKİYE FİNANS - TFX TARGET UYGULAMASI İLE EN KARLI ALTIN HESABI Türkiye Finans Bankası'nın haftanın 5 günü 24 saat boyunca altın al sat işlemi hizmeti veren bir banka.Banka bu hizmetini TFX Target isimli uygulama ile sağlıyor. TFX Target uygulaması diğer bankalarla karşılaştırıldığında makas aralığı oldukça düşük bir uygulama. Türkiye Finans Bankası'nın TFX Target uygulaması ile eş zamanlı hizmet vermesi ile para aktarımı gibi sebeplerden zaman kaybetmiyorsunuz. TFX Target uygulamasının en güzel özelliklerinden birisi de, belirlediğiniz bir miktar gram altın için fiyat aralığı girdiğinizde, altın o fiyatın altına düşmesi durumunda sistem tarafından otomatik olarak al-sat işlemi yapıyor. Bu da altın hesabını çok fazla takip edemeyen, yoğun çalışan yatırımcılar tarafından çok sevilen bir altın hesabı. Ekim ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor? VAKIFBANK ALTIN HESABI Altına yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bankalardan birisi de Vakıfbank'tır. Vakıfbank müşterilerine "Altın Çağı" hesabı ile hizmet veriyor. Vakıfbank altın çağı hesabı ile müşterilerine düzenli al-sat talimat hizmetleri sunarken aynı zamanda altın işlemleri için ekstra komisyon vs. ücreti almıyor. Altın hesabında komisyon ücreti kesmeyen bankalar listemizde Vakıfbank'ta bulunuyor.