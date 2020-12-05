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2021 ehliyet harcı ne kadar? Pasaport harçları 2021 yılında ne kadar olacak? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.12.2020 15:26 | Son Güncelleme

Çeşitli vergi ve harç tutarlarında, yeniden değerleme oranı olan %9,11 artışa gidilecek. Şimdi vatandaşlar 2021 ehliyet harcı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, pasaport harçları 2021 yılında ne kadar olacak? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı ile ilgili tüm merak edilenler…

2021 ehliyet harcı ne kadar? Pasaport harçları 2021 yılında ne kadar olacak? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı

Vatandaşlar tarafından 2021 ehliyet harç ücreti ve 2021 pasaport ücretleri bir süredir merak ediliyordu. Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları, yeniden değerleme oranı olan %9,11 artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için %9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor. Peki, ehliyet harç ücreti 2021 ne kadar olacak? Pasaport harcı 2021 ne kadar? İşte detaylar...

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2021 EHLİYET HARCI NE KADAR?

AA muhabiri tarafından derlenen bilgilere göre, örneğin 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısı olanlar için 964 TL’den 1051 TL’ye çıkacak. Aynı yaştaki motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan araçlar için MTV, 1678 TL’den 1830 TL’ye, 1601-1800 cc arasında olanlar için 2964 TL’den 3234 TL’ye, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4.670 TL’den 5.095 TL’ye ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için de 7.003 TL’den 7.640 TL’ye yükselecek. Şimdi vatandaşlar tarafından 2021 ehliyet harcı da merak ediliyor.

Bu sene B sınıfı ehliyet harç ücreti 751,70 TL idi. Bu rakam B sınıfı ehliyet için 820,10 TL’ye çıkacak. A sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 249,30 TL’den 272 TL’ye çıkacak.

PASAPORT HARÇLARI 2021

Vatandaşlar tarafından pasaport harç ücretleri de araştırılıyor. Pasaport harçları 2021 yılında süresi 6 ay olanlar için 227,20 TL, 1 yıl olanlar için 332,10 TL, 2 yıl olanlar için 542,20 TL, 3 yıl olanlar için 770,20 TL ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için de 1085,40 TL olarak alınacak.

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirmiş oldukları telefonlar için 2020 yılında 1838,70 TL olarak uygulanan harç tutarı da yeni yılda 2.006 TL olarak ödenecek.

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